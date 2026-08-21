El futuro como artefacto defectuoso

«Cambiar es tan incómodo que resulta casi agradable acostumbrarse a nuestro propio desdén y abatimiento, a nuestra propia rutina»

Casi todo el mundo habla y piensa del futuro como si fuese la habitación recién fregada de un palacio cálido o un mapa limpio y muy clarito que nos vendrá muy bien para no extraviarnos como se pierde una moneda de dos euros en un lugar en donde no llega la luz de las farolas, perdernos de esa manera con la que alguien dice: «¡Ahora me voy a perder yo a ver qué cara ponen las llaves!».

Yo imagino el futuro como el pasillo de un antro mal iluminado donde los fluorescentes de neón parpadean sin fuerza, cansados de sí mismos y el interruptor se ha desatornillado por el uso y puede darte uno de esos calambrazos que te dejan sabor a metal en la lengua. Lo imagino un lugar donde el eco de mis pasos me responde con un retraso ‘lánguido’, sí, esa palabra ‘lánguido’, como si no estuvieras seguro de que seas tú el que camina por allí y dijeras: «¡Dios mío, he llegado al porvenir y no me lo creo!».

El futuro que nos tocará vivir, si nada ni nadie se interpone o arregla y adecenta un poco lo que está ocurriendo ahora mismo, creo que va a ser muy parecido al de un electrodoméstico de tercera mano que empieza a fallar, pero que uno se resiste a cambiar por otro nuevo porque, aunque hace ruidos raros, es enternecedor y funciona a ratos todavía.

Síndrome de Diógenes

Y es que yo he tenido siempre mi pequeño Síndrome de Diógenes y un extraño cariño por las cosas que empiezan a estropearse, porque siempre hallo en ellas un poso de verdad y un rictus de confesión piadosa. En cambio, lo nuevo, suele comportarse de otra manera mucho más fría y aséptica.

¿Se parecerá ese futuro defectuoso al que yo desearía? No, estoy seguro de que no, porque yo desearía un futuro con manual de instrucciones. Un futuro que viniera etiquetado con advertencias: ‘Planchar en seco’, ‘No sumergir en lejía’, ‘Evitar los pensamientos oscuros’, ‘Tiempo de uso recomendado: dos horas y media al día’... Algo así. Pero la vida, que es muy borde y dada a la ironía, insiste en darnos siempre las cosas sin prospecto. La publicidad y los medicamentos sí nos dan prospecto, pero la vida no. Y luego pasa lo que pasa, que usamos el futuro en cosas para las que no estaba concebido, diseñado, y termina gripándose como el motor de una vespa.

El Día de Mañana

Llegados a este punto, uno se pregunta qué debería cambiar para que todo fuera mejor el día de mañana. (’El Día de Mañana’, esa expresión le gustaba muchísimo a la gente mayor del siglo XX. Qué prestigio tenía entonces ‘El Día de Mañana’). Pero la mejor pregunta que podemos hacernos sobre el futuro es: ¿Quién debería cambiar? No qué, sino quién. Incluso podemos ir más allá y preguntarnos: ¿Toda esa gente importante que sale por la televisión y manda en el mundo es causa o consecuencia de lo que está ocurriendo? Y la respuesta siempre suele ser de una crueldad sencilla: Nosotros deberíamos cambiar. Tú, yo, él, los directores generales, la vecina del sexto que mete la toalla en el microondas, todos nosotros.

Pero cambiar es tan incómodo que resulta casi agradable acostumbrarse a nuestro propio desdén y abatimiento, a nuestra propia rutina, igual que uno se acostumbra al olor de su casa y ya no lo percibe. Y cuando alguien te dice: «Oye, tú, aquí huele un poco a humedad», te ofendes, como si la humedad fuese parte de tu identidad. Eso creo que ocurrirá con nuestro ‘Día de Mañana’. Estará ligeramente humedecido, pero ni siquiera lo querremos orear un poco.

Se sentará en tu sofá

Y cuando pienso en el futuro de manera muy, muy seria, demasiado seria, siento que tiene algo de personaje literario de pacotilla que se colará en tu vida para darte pesambre o la tabarra. Uno no sabrá muy bien quién lo invitó, pero se sentará en tu sofá de escay, usará tu pijama azul, tu copa de cristal para el vino blanco y tu cubierto favorito y te dirá al oído cosas tristes: «Tendrás que tomar decisiones, chavaaal», «Ten cuidado con los afectos que se oxidan». Y tú, que eres educado, harás que sí con la cabeza, aunque no entiendas nada.

Otras veces sospecho que el futuro no existe como tal. Que solo es un invento para justificar y tragarse sin agua el presente como si fuera una pastilla habitual. Nadie sabe realmente qué es el futuro porque en realidad nunca ha llegado a él. Quizá sea una excusa para posponer lo que importa. O una elegante manera de no mirar a los ojos de lo que nos asusta.

Pero, aun así, y esto es lo más doloroso, deseamos que sea mejor, distinto, respirable, más ordenado, más amable, más limpio y lleno de claridad. Nos gustaría que el futuro fuera un lugar donde no se hiciera tan necesario fingir, ni comernos las mentiras cuando tuviéramos hambre de realidad. Un lugar donde pudiésemos admitir, sin ninguna clase de pudor y vergüenza, que no entendemos nada de lo que está ocurriendo. Un lugar donde las relaciones humanas no tengan por qué ser un sudoku de quince dimensiones por lo menos, lleno de síndromes y afasia.

En una habitación vacía

A veces creo que el futuro solo nos pide una cosa: sentido. Que sepamos estar quietos un momento para escucharlo llegar y prestarle un poco de atención, esperarlo quietos y tranquilos en una habitación vacía, llena de sol y gratitud, como la del cuadro de Hopper. Oírlo respirar, porque el futuro respira, hace un ruidito suave como los frigoríficos nuevos o las vesículas de plástico.

Quizá solo sea eso lo único que deberíamos cambiar: los decibelios de nuestro presente. Bajar un poco el ruido a los bafles. Quitarnos las notificaciones de los móviles. Arreglar el interruptor del pasillo para que no nos dé la corriente, como decía mi abuelo. Reconciliarnos con la resignación y la serenidad.

A lo mejor entonces, el futuro, ese artefacto defectuoso, deja de boquear como un pez espada recién sacado del agua, y los fluorescentes del pasillo y el interruptor manual se estabilizan, y descubrimos que nada estaba roto, sino que éramos nosotros quienes no sabíamos usarlo.