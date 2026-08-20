Te serviré gratis

«Te serviré: fe, poder y disciplina: el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur» es un libro de la periodista argentina Paula Bistagnino, fruto de una investigación exhaustiva sobre la influencia institucional, económica y de reclutamiento del Opus Dei en la Argentina. El núcleo central del libro describe el caso de la fortuna de los Maidana, un millonario hacendado argentino Francisco Maidana, que legó su inmensa fortuna inmobiliaria y rural al Opus Dei. Pero al margen de esta historia, cuyo contenido no va a sorprender a nadie que conozca mínimamente cómo funciona la institución fundada por San Josemaría Escrivá de Balaguer, lo más chirriante del libro corre a cuenta de la denuncia de cuarenta y tres numerarias auxiliares de Argentina que se unieron para denunciar ante la ley local y ante el papa argentino Francisco su situación de desamparo financiero al salirse del Opus Dei y constatar que no tenían ninguna cobertura laboral después de décadas trabajando como sirvientas en los Centros del Opus Dei

A raíz de sus quejas, el papa Francisco inició una revisión exhaustiva del estatus especial que Juan Pablo II, aliado fiel de la Obra, había otorgado a la institución fundada por Escrivá. Este no vio cumplidos sus sueños en vida, pero sus sucesores demostraron estar a la altura de la ambición de su proyecto. Uno de los elementos claves de la estructura que diseñó el santo consistió en conseguir que las numerarias auxiliares que la entidad había reclutado previamente prometiendo una vida material sin problemas y una supuesta formación superior (que en realidad era pura formación en las tareas domésticas) sirvieran gratis en los centros del Opus Dei.

El servicio que prestan estas sirvientas, que a cambio no reciben ningún sueldo ni cobertura social alguna debido a que hacen voto de pobreza, permite que en las residencias de la élite del Opus Dei (donde conviven numerarios y sacerdotes por un lado y numerarias no auxiliares por otro) se disfrute de una calidad de vida solo comparable a la que goza una familia pudiente de la alta burguesía latinoamericana. Doy fe de ello.