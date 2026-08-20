Como diría mi hijo: “ Ceuta renta bro’ y es que PP y VOX están como unas castañuelas con lo que está ocurriendo en Ceuta. La “invasión “ ceutí les ha venido como agua de mayo, y cada día que miles de inmigrantes sigan malviviendo en sus playas, trasteros (pagando vergonzosamente) y jardines, son miles de votos que siguen entrando en sus encuestas, y es que para Alberto y Santiago, Ceuta bien vale una misa, incluso a Ayuso le ha tocado un ‘ático’ en el que refugiarse.

Si alguien piensa que lo ocurrido en Ceuta hace unas semanas, se arregla enviando a empujones y patadas de vuelta a Marruecos, es que no han entendido nada de lo que está pasando en el mundo, y si alguien cree que la solución pasa por hacer un muro de quince o veinte metros de altura en la frontera ceutí y melillense, llenos de concertinas y poner a militares y policías armados hasta los dientes en las playas que compartimos con el país norteafricano, es que entonces en este país hay más gilipollas de lo que creía.

Solucionar la inmigración irregular al 'estilo' Trump, no es el camino, montar una policía anti inmigrantes, no forma parte de la solución, sino que se convertiría en parte del problema.

El tiempo, clave en estos conflictos territoriales, porque llamemos a las cosas por su nombre, lo de Ceuta y Melilla, como lo fue el Sáhara español, es un problema territorial, juega a favor de quien está al otro lado de la orilla. Más allá de los subsaharianos que vienen huyendo de sequías, miserias, guerras, violaciones y lo que es peor, sin esperanza, queremos que Marruecos se convierta en una especie de 'fin de etapa', una especie de nuestro patio trasero donde arrojamos lo que no queremos tener en nuestro salón.

Lo único que está consiguiendo Europa, si alguien cree que lo Ceuta es un problema únicamente español, vuelve a cometer otro gran error, con la actual política de inmigración, es echar agua y abono a los que defienden el supremacismo blanco como eje de nuestra cultura, y si hay algo peor que el fascismo, es el supremacismo, no lo olviden.

Cuando se produjo la mal llamada 'invasión de Ceuta' el pasado 30 de julio, escribí un artículo en el que invitaba al lector a buscar quien ganaba con aquella acción, hoy, más de veinte días después, es la extrema derecha la más interesada en que cuatro, cinco o siete mil inmigrantes sigan malviviendo en Ceuta. Insisto y reitero, cada día que el problema de Ceuta sigue vivo, las expectativas electorales de los supremacistas siguen creciendo a borbotones.

Decir que Ceuta es 'Españolísima' (Ministra Robles) puede provocar el aplauso fácil y simple, e históricamente España está más que legitimada para defender lo que es suyo, pero llegará el día en el que España tendrá que elegir, si queremos defender con buques de guerra, drones y tanques la españolidad de estas dos ciudades autónomas y todas las islas que pertenecen al Reino de España, o asumir que Marruecos querrá cobrar un peaje demasiado caro no solo a España, sino a Europa.

Agricultura, Pesca, Turismo, son muchos los puntos de encuentro entre estos dos países, y demasiados los intereses en juego, y si ponemos en la balanza lo que unos ganan y otros pierden si se abriera un conflicto entre España y Marruecos, me temo que saldríamos perdiendo.

Lo peor de todo, es que el conflicto en Ceuta no está encapsulado allí, y las consecuencias colaterales no tardarán en llegar a la península.

Si seguimos actuando con la bandera del supremacismo, lo ocurrido en Torre Pacheco el año pasado, les parecerá un juego de niños comparado con lo que pueda venir. Enviar mensajes de 'cazar al moro' o poner la desgracia de miles de personas como excusa para que el miedo al inmigrante se nos esté inoculando de esta manera tan brutal y sin anestesia, va a ocasionar más de un problema.

Cada día que pasa, el reloj juega a favor de quien tiene mucho que ganar y poco o nada que perder. Y abrir el Banco de España, con el visto bueno del Banco Europeo, para contratar a Marruecos como 'estación Fin de Trayecto', solo conseguiría engordar el problema.

Y no, la inmensa mayoría de las niñas que están en Ceuta esperando un futuro, con quien mejor están, no es con sus familias, estas niñas huyen de ser vendidas, violadas y forzadas a matrimonios con hombres que las compran.