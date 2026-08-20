El bueno de Jam

Lo primero que desaparece de una escena no son los grupos. Los grupos dejan canciones, carteles amarillentos, fotos en las que todos tienen demasiado pelo. Lo que se pierde antes es la gente que sabía cómo ocurrió aquello: quién abrió la noche, quién llegó tarde, quién tocó para cinco personas y quién se quedó hasta el final.

Hace unos meses leía A Likely Lad, las memorias conversadas de Pete Doherty, y me interesó menos la chatarra de la leyenda -drogas, hoteles, broncas- que esa tropa lateral que sostiene cualquier mitología. El que recuerda. El que estuvo allí. El que distingue una canción de la campaña que la acompaña.

Jam Albarracín pertenecía a esa especie. Tenía pose. Joder, qué buena pose. Aquella chulería contagiosa, esa forma de mirar como si ya hubiera escuchado el disco que tú acababas de descubrir y no pensara felicitarte. Pero la pose no estaba hueca. Había criterio. Y el criterio, al contrario que la opinión, tarda años.

Había tocado, producido, promovido conciertos, trabajado en una discográfica, escrito, entrevistado. Conocía el escenario y su reverso: el aplauso y la factura, el foco y el cable, el camerino y ese escabel al que alguien termina subiéndose cuando se apagan las luces y toca guardar las cajas. Sabía mucho de aquello. Y, cosa bastante más rara, sabía escuchar.

No fui amigo suyo, como tal. Lo conocí como se conoce en una ciudad pequeña: viéndola durante años. Hay quien nunca entra en tu casa y acaba instalado en tus recuerdos.

A Jam me lo crucé muchas veces en La Yesería. Una noche éramos cinco ante un grupo cuyo nombre he intentado recuperar estos días y no he podido. Mejor así. Del grupo no conservo nada; de Jam recuerdo que estaba allí. La memoria elige mal el reparto.

Otra noche fui con Ernesto, cantante de Violet, a Mariano Rojas. Tocaban Los Últimos Bañistas. Los veneraba con esa seriedad que merecen ciertas bandas. Semanas después tocarían en The Cavern, Liverpool. Murcia-Liverpool. Nos parecía una barbaridad. Jam estaba allí también. Tenía olfato para llegar antes de que las cosas decidieran si importaban.

También lo recuerdo en el SOS -seguirá siendo el SOS aunque le cambien veinte veces el nombre- después de Pulp. Hay festivales que pertenecen a una marca y otros a una edad.

La última vez fue viendo a Santiago Motorizado. Nos cruzamos en la cola de una mesa absurda con empanadillas, un discreto quinto, dos frases. Nada memorable. Así funcionan ciertas vidas: uno cree que no ha pasado nada hasta que ya no puede volver a pasar.La memoria es una pésima editora: corta conversaciones enteras y deja una mesa plegable.

Desde su muerte he leído despedidas de músicos, periodistas, promotores, varias generaciones. Ahí se entiende el tamaño de Jam: no por el espacio que ocupó, sino por lo que dejó desperdigado en los demás.

En 1979, casi un crío, escribió para Sid Vicious: «Todavía no lo puedo entender / No sé bien cómo pasó / (...) Te recordaré en mi cazadora de cuero». Después vinieron las salas, las barras, los grupos, los años.

Esta Región esquinada tiene un talento especial para descubrir el patrimonio cuando ya lo está perdiendo. Con la huerta llevamos décadas ensayándolo. Con la música tampoco somos principiantes. Somos magníficos inaugurando nostalgias. Un festival se compra. Una escena no.Una escena necesita memoria, criterio, cinco tipos frente a un escenario vacío y alguien que recuerde por qué aquella noche importó incluso cuando no importó a nadie.

Casi medio siglo después, aquella cazadora ha cambiado de hombros. Hace más frío, de pronto, en esta absurda semana de agosto.