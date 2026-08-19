Las Torres de Cotillas: Gobierno de concertación municipal

No se merecen los más de veinte mil habitantes de Las Torres de Cotillas que cada día su gobierno municipal acapare titulares de prensa.

El “vía crucis” que sufre el actual equipo de gobierno, PP y VOX, desde que se inició la legislatura, está llevando al municipio a una parálisis preocupante.

Recordar aquí la lista de titulares que han ido ofreciendo su alcalde y concejales, sería demasiado largo, pero es necesario recordar que en las últimas elecciones, el PSOE fue con mucha diferencia el partido más votado, superando incluso la barrera del 40% y llegando a los 10 concejales, subiendo uno con respecto a las del 19, pero la democracia tiene estas cosas, PP y VOX, con 7 y 4 concejales pactaron el gobierno, que el tiempo ha demostrado que era fruto de la improvisación y la inmadurez política.

Pero sería todo un detalle de responsabilidad política que al menos la mayoría de sus concejales y concejalas tuvieran un instante de lucidez política y alguien pusiera encima de la mesa un “gobierno de concertación municipal” para al menos resolver el día a día de los problemas de sus ciudadanos, aunque sea para los nueves meses que faltan para volver a elegir a sus representantes, el esfuerzo y la generosidad habrá merecido la pena.

TELEMOLINA: Aló Alcalde

Leo con sorpresa que el ayuntamiento ha decidido gastarse del erario público la friolera de cuatrocientos mil euros, no para que los molinenses tengan una televisión propia, sino todo apunta a que la verdadera razón sea para dar publicidad para honor y gloria del equipo de gobierno.

Si hay algo que sobra en estos momentos en la sociedad, son medios de comunicación, las redes sociales se han convertido en la mesa de camilla de antaño, aunque por desgracia, también son la cueva perfecta (anonimato) donde se esconden cobardes y profesionales del insulto.

Molina de Segura tiene otras prioridades más acuciantes, mas necesarias y mas urgentes, pero gastarse a menos de un año casi medio kilo en una televisión propia, huele a dopaje.