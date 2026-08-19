El Rey Felipe VI se hace un selfi con Valtònyc.

Tiene razón el ministro Oscar Puente al cuestionar la polémica foto que el Rey de España se hizo con el desinformador Javier Negre durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella en Cali. Difícil de digerir y ciertamente mala de explicar, incluso en un contexto de distensión estival; Felipe VI suele aparecer relajado y sonriente en las reuniones de la plana mayor mundial de la derecha radical, debe ser el sedante sonido de la motosierra del argentino Javier Milei. Dudo que no reconociera al agitador ultra y en ese caso el problema sería de sus asesores por no haberle alertado de una situación comprometida. A Puente la foto del monarca le parece ofensiva e denigrante, y le toca en lo personal, porque a Negre le han condenado por publicar imágenes de una hija suya y sugerir que era su novieta. A los hiperventilados seguidores del propagandista, cabeza de un imperio del bulo, tampoco les gustó que se inmortalizara junto al jefe del Estado; le consideran un flojo entregado al sanchismo y un masón, y no se cansan de vilipendiarle en las redes de Negre. No sabemos qué opinará doña Letizia del momento de marras, ella que ha sido periodista antes que Reina. Igual se siente doblemente indignada por ver a su marido sonriendo junto al famoso difusor de trolas que salpican con desdoro a nuestro bello oficio. Y que dijo de ella cosas como: «Tenemos una reina que es una vergüenza para un pueblo católico como el nuestro», o «a ver si la reina Letizia aprende la lección tras haber probado el barro y sentir la indignación de la gente con Sánchez, su protegido. Ella es la que asesora al Rey de que tiene que ser leal con el presidente» (en su visita a las víctimas de la dana de València).

Debe considerarse una buena noticia que Felipe VI absuelva a Javier Negre a bombo y platillo, y pose del bracete con quien difundió un vídeo que sostiene que es un gay tapado por los servicios secretos. No solo por el efecto sanador del perdón que tanto loan los psicólogos, sino por el respaldo que supone para la libertad de expresión. Cabe suponer que tras la foto de Cali llegarán un selfi del monarca con Valtònyc, el rapero mallorquín condenado por injurias a la Corona y calumnias al Rey que se exilió en Bélgica, y otro con Pablo Hasél, encarcelado por distintos delitos, algunos derivados del contenido de sus canciones alusivas a la Corona. ¿Se hará Felipe VI una foto con Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció, condenado a una multa por un delito de injurias a la Corona y otro de ultraje a España por promover la pitada en la final de la Copa del Rey de 2015, pena de la que luego fue absuelto? El Rey es insultable, ¡viva el Rey!

Salvo que la borbónica magnanimidad solo fluya hacia la fachosfera, se van a llevar un disgusto los adalides de causas bochornosas. Verbigracia, los jueces excesivamente motivados, como aquel de la Audiencia Nacional que ordenó el secuestro de la revista satírica El Jueves por llevar en portada una caricatura de Felipe VI y Letizia en la cama, con una alusión cómica a la búsqueda de la ayuda por cada hijo aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Corría el año 2007, ambos eran Príncipes de Asturias y no Reyes. Parece que todos hemos madurado, ellos, nosotros, España. Solo falta reflejarlo en el Código Penal.