Murcia in-sostenible

Los relatos de los viajeros que visitaban Murcia entre los siglos XIV al XVII narran la entrada a la ciudad, viniendo de zonas áridas, el camino flanqueado por huertos que llegaba hasta las murallas de la ciudad; las sombras apetecibles bajo las moreras, los álamos y los frutales, junto a las acequias por las que corría el agua, hacían del lugar lo más parecido a un oasis que invitaba al descanso del peregrino.

Las sombras que encuentra el moderno viajero que llega por alguna de las grandes avenidas de acceso son las de naves industriales abandonadas, junto a casas desvencijadas y ennegrecidas de hollín, que el visitante sabe habitadas por la ropa tendida en la misma fachada. Los árboles que se divisan se ven al fondo de solares abandonados y cubiertos de maleza. Pero si el viajero pretende solazarse en la contemplación, debe adentrarse en la ciudad, en los refugios climáticos que han sido cuidadosamente catalogados por las mismas autoridades que han permitido esa urbanización amalgamada.

Bibliotecas y edificios municipales se ofrecen al visitante angustiado por el calor, regalándole algunas experiencias singulares. El refugio ha de ser en horario de oficina, si abre en agosto y si ha sacado cita previa para poder franquear el control de seguridad. Si se trata de un jardín, encomiéndese el lector a un santo protector de los parques, porque si pretende ver el más antiguo, el jardín de Floridablanca, lo encontrará clausurado bajo la excusa de circunstancias meteorológicas adversas. Preguntará el peregrino cuándo se puede gozar de la meliflua sombra, si la ciencia de la silvicultura no ha llegado a la ciudad o si el ayuntamiento tiene vetada la contratación de técnicos arborícolas que puedan revisar el estado de los grandes ficus, álamos y jacarandas que muestran su acogedora sombra, pero sólo a los fotógrafos con teleobjetivo.

Para degustar los productos de la afamada huerta murciana, tendrá que esperar a septiembre, porque tampoco en agosto tiene garantizado el acceso a las plazas de abastos de titularidad municipal. En algunas de ellas, si ha tenido la suerte de encontrarla abierta, verá plazas de aposentadores vacías y abandonadas que no han sido cubiertas ni parece que lo vayan a ser en un futuro inmediato, según dicen los pocos comerciantes que van quedando.

Uno de los atractivos de esta ciudad, que se anuncia como potencia turística, son sus muchas horas de sol, que permiten agradables paseos por la ciudad sin temor a los aguaceros de otros parajes de la geografía peninsular. Pero encontrar un bar o un restaurante en plena canícula es un ejercicio de notable fortuna porque, como las meigas en Galicia, haberlos, haylos. ¡Pero, dónde! No digamos una panadería o confitería. Ni el turista ni el paisano.

El ayuntamiento de la ciudad anuncia una app en la que poder encontrar toda la información municipal que necesite, incluso hacer gestiones administrativas de lo más diverso. No especifica el anuncio que deberá tener un móvil con la última versión de su sistema operativo, Android o iOS, porque, en caso contrario, la app tiene menos utilidad que el jardín cerrado.

La rica gastronomía murciana no suele ofrecerse al turista agosteño por alguna razón que a los lugareños se nos escapa, pues tampoco queda al alcance de quienes han tenido la inmensa fortuna de no salir de la ciudad en los meses estivales. No es que Murcia se haya quedado desierta, pues la puesta de sol suele ser el comienzo de la vida de una ciudad aletargada. A partir de la hora bruja de la media noche, las terrazas se llenan de vida, si alguna queda. No hacen falta muchos parroquianos, porque las voces de unos pocos se elevan sobre el silencio nocturno haciéndonos partícipes de su conversación. Cuando los últimos cierrabares han acabado sus tertulias, empieza el bullicio de los operarios de la limpieza urbana.

Nada como vivir en los alrededores del centro de la ciudad, para que los camiones de recogida de basuras atronen la noche con su discreta maquinaria, haciendo gala de una potencia industrial hasta entonces desconocida. Luego empezarán las barredoras motorizadas, con sus lanzaderas de agua y sus productos químicos tan saludables para los ciudadanos y las plantas que provocan magníficos estornudos y alergias sin par, a la vez que ensordecen a los pocos parroquianos que no padecen de acúfenos.

Para quien no conoce el terrible tinnitus, un zumbido permanente en los oídos que padece un 15 % de la población, los camiones de la limpieza urbana son una auténtica maravilla, porque durante horas consiguen imponerse por encima del volumen del acúfeno, pues éste suele ser más molesto cuanto más absoluto es el silencio.

Olvidaba referir las obras de agosto, sean de reforma, nuevas instalaciones o de reconversión de bajos en vivienda turística y, por supuesto, el tráfico, continuamente varado en semáforos interminables, para que los índices de contaminación atmosférica sigan siendo los más elevados entre las capitales no industrializadas del país.

Para el turista aventurero propongo un divertido entretenimiento: encontrar el mapa del laberinto para salir del Barrio del Carmen en vehículo motorizado. Cuentan que lo llevaba el tío Pencho en sus zaragüelles. Será cuestión de encontrar sus restos como si fuera el cadáver del mismísimo pirata Roger.