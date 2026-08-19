Luky ha cumplido un año, y todo se le disculpa porque, dice su dueña, «está en la etapa de cachorro». Por lo visto, a los cachorros se les concede licencia para romperlo todo. Y Luky lo hace a placer. Destroza los libros de las estanterías bajas, deja inservibles los bolsos y carteras si algún descuidado los pone a su alcance, y tiene especial predilección por los paquetes de tabaco hasta dejar inservibles todos y cada uno de los cigarrillos. Es un fundamentalista antifumeque.

Luky es un perro guapo: le cuelgan unos mofletes encantadores, que se deja retorcer; unas enormes orejas gachas, que les puedes levantar sobre la cabeza a modo de gorro ruso y que él recompone con una sacudida, y un morro elegante, con una raya blanca que se curva para contornear sus ojos, que te miran expectantes. Se mueve como contoneándose, con un ligero baile de las patas de atrás. Es irresistible, y no puedes dejar de acariciarlo y de estrujarlo; unas veces se escapa, harto de tanto sobo, y otras viene a ti y se echa panza arriba para que indisimuladamente lo manosees.

Pasa con Luky una cosa curiosa. Cuando anda por otra habitación o dormita en algún rincón fuera de tu vista, ya lo estás llamando para que acuda a ti y le dictes algún sermón que escucha con la aplicación de quien entiende lo que le dices. Pero cuando estás un rato con él y pierde la mínima disciplina estás deseando que se vaya. Y vuelta a empezar. Luky se hace omnipresente, pues hablamos de él incluso cuando no está.

No se le puede dejar solo, pues arrambla con todo. Para intentar reconvenirlo hay que aplicarle la zapatilla en el culete, pero él entiende que la zapatilla es un juguete, la muerde y tienes que forcejear para recuperarla. Te amenaza con sus enormes fauces, con las patas delanteras extendidas y el culo en pompa, pero si dejas que te atrape el brazo, sus dientes, que podrían destrozártelo, te hacen caricias mientras gruñe con fingida ferocidad. Es imposible no querer a tamaño bandolero.

Malditos sean quienes, como ha constatado la Fiscalía, utilizan a estos seres para ejercer violencia vicaria.