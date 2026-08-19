El Caballo de Troya de China en Europa

Probablemente mi interpretación de China esté marcada por mis recuerdos infantiles de cine de barrio mirando fascinado las películas de Fu Manchú, un artero mandarían chino de uñas kilométricas interpretado nada menos que por Christopher Lee, un actor británico de larga carrera cinematográfica. La primera película debió impactar del mismo modo en nuestro inefable y prolífico productor y director de bodrios cinematográficos Jesús Franco, que a partir de ahí se hizo con la franquicia y produjo varias secuelas del mismo personaje. Jesús Franco (o Jess Franco como también le gustaba firmar sus producciones internacionales) era experto en películas de bajo presupuesto. Sus actores de referencia eran Paul Naschy como hombre lobo y Christofer Lee como Fu Manchú y otra variedad de personajes.

Con la misma astucia de Fu Manchú, y con la misma capacidad de asombrar al mundo con sus trucos y trampas, se comporta Xi Jinping y su cohorte de diplomáticos guerreros. Dada la falta de escrúpulos y la tolerancia a la corrupción que ha acreditado el Gobierno actual y su presidente a la cabeza no es de extrañar que el Partido Comunista que rige con puño de hierro la dictadura china, haya encontrado en nuestro país la plataforma perfecta para penetrar por el flanco sur de la aparentemente inexpugnable fortaleza comercial europea. Ante el cambio de estrategia china (ensamblar los componentes chinos en Europa para aparentar que sus automóviles son productos europeos con una mínima incorporación de mano de obra local) nuestro Gobierno agónico en busca de cualquier salvavidas para mantenerse en el poder, está firmando acuerdos con fabricantes chinos de coches y baterías. Y no duda un instante en poner asuntos sensibles relacionados con la seguridad nacional en manos de las tecnológicas de Pekín, empresas que reportan puntualmente y por lo que les conviene a la dictadura china.

La otra excepción europea, una vez terminado abruptamente el régimen de Víctor Orban, partidario de dinamitar la Unión por cualquier método, es Alemania. Los intereses del gigante alemán están fuertemente imbricados con China, incluso en su industria más sensible que es precisamente la automovilística. El tiempo dirá si también es un error como lo fue con su dependencia del gas ruso.