Ahorremos en (personal de) Justicia

«Mientras que la creación tradicional de un juzgado se estima en unos 500.000 euros, la asignación de un juez a una sección especializada dentro de este nuevo modelo cuesta alrededor de 100.000 euros» - Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El nuevo modelo al que hace referencia el inefable, pluriempleado y ahorrador superministro Félix Bolaños es el de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia 1/2025, impulsora de un salto mortal legislativo que vino a eliminar los juzgados tal y como los veníamos conociendo desde siempre, e implantó los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia del Municipio y creó grandes servicios en los que aglutinó a los funcionarios que ahora están igual para un roto que para un descosido. Ha transcurrido un año de vía crucis desde que empezó a funcionar el nuevo modelo y seis meses desde su total despliegue. El ministro no cabe en sí de gozo por los resultados que dice está produciendo esta reforma revolucionaria, pero la realidad lo desmiente de manera clara.

Según la nueva edición del Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE que cada año edita la Comisión Europea, España es el noveno país de la Unión Europea que más invierte en justicia en relación con su PIB y se encuentra entre los más avanzados en la aplicación a ese servicio público de las últimas tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, todo tiene un pero: los datos son malos en lo que respecta al atasco secular de los juzgados y tribunales. La UE aprecia un estancamiento tanto en los tiempos de resolución —somos cuartos por la cola— como en la pendencia de asuntos y la tasa de resolución —antepenúltimo puesto—. Por eso también, según los últimos estudios publicados en julio (40db, Ipsos, etc.), el 82% de la población señala que la administración de justicia es demasiado lenta.

Al mismo tiempo, la administración de Justicia ha recibido un ‘pastizal’ en fondos europeos (Next Generation), que supuestamente se han invertido en digitalizar la Justicia, pero el día a día en los juzgados continúa igual. En estas, el día 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la creación de 500 plazas de jueces y 200 fiscales en toda España. Un incremento de jueces y fiscales record, que aportará músculo judicial para afrontar con optimismo el futuro de la Justicia en España.

Digitalización y refuerzo espectacular de jueces y fiscales para aumentar la capacidad de resolución, reducir el tiempo de espera y la pendencia de asuntos. Totalmente de acuerdo, si se hace bien. Pero no va a ser así, pues el ahorro del que habla el súperministro consiste simplemente en crear plazas de jueces y fiscales sin contratar el resto de profesionales imprescindibles para que sea posible administrar justicia (gestores, tramitadores, auxilios o letrados de la Administración de Justicia). Sí, sí, ¡como lo oyen!, el señor Bolaños sabe contar y sabe que contratar a dos sale más barato que a siete. ¿El problema? Sin crear plazas que apoyen la labor judicial, esta colapsará y no podrá cumplir los objetivos marcados.

Las secciones de Violencia sobre la Mujer de Cartagena y de Murcia son el ejemplo perfecto. En ambas entraron en funcionamiento dos nuevas plazas de jueces y dos de fiscales respectivamente, y se incrementaron sus nuevas competencias sobre delitos contra la libertad sexual. Y todo ello sin un funcionario más. Resultado: más carga de trabajo, peor servicio público. Ahora vienen 26 jueces y fiscales nuevos a la Región de Murcia, con idéntica filosofía. Juzguen ustedes.

El personal de la Administración de Justicia no vamos a permanecer impasibles y lucharemos por reestablecer el equilibrio necesario. Por ello desde Comisiones Obreras exigimos al Ministerio la creación de entre 150 y 200 plazas de funcionarios en la Región de Murcia. La reivindicación, la negociación y también la movilización, todo será necesario para intentar evitar este desafuero organizativo que pretende el Ministerio y que repercutirá no solo en una sobrecarga inasumible para el personal sino en una ciudadanía hastiada del retraso para administrar justicia.