Nuevos profesores para nuevos tiempos

Ha llegado el momento de poner en marcha ‘Comisiones Depuradoras’ para el personal docente.

«Una España mejor vendrá de la mano de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración de los docentes en todos sus grados».

«La atención que merecen los problemas actuales de la enseñanza, tan vitales para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada, si previamente no se efectuase una labor depuradora» - decreto número 66.

Por eso, el papel de las futuras comisiones será fundamental para recuperar un «nuevo siglo de oro para la gloria de España y la Cristiandad».

Estas comisiones examinarán los expedientes del personal docente conforme a la orden de 10 de noviembre, y propondrán tres propuestas:

1. Visto bueno para seguir en sus puestos de trabajo.

2. Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente intachables, hayan mostrado simpatías con postulados independentistas o con partidos nacionalistas vasco, catalán o navarro.

3. Separación del servicio para aquellos docentes que hayan militado activamente con partidos políticos vinculados o simpatizado con la izquierda o la extrema izquierda.

Esto que acaban de leer no es fruto del cambio de medicación ni mucho menos de unos días en la Feria de Málaga, es simplemente lo que se puso en marcha en este país para justificar un cambio de gobierno y un golpe de estado.

Estas palabras no son mías; el decreto 66 lo firmaba un tal Francisco Franco y fue publicado en el BOE un 11 de noviembre de 1936, mientras que la orden llevaba el visto bueno y la firma de José María Pemán.

No se si los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirla, pero es muy probable que la enseñanza que viene no se parezca en nada a la que actualmente vivimos.

Si alguno cree que lo que hay ahora en nuestros colegios e institutos es adoctrinamiento, esperen a ver lo que viene de camino.

Nota: artículo dedicado a todo el profesorado que perdió su empleo y hasta su vida por enseñar en lo que creía y a aquellos que han dedicado su carrera profesional a hacer hombres y mujeres libres.