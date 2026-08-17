Treinta y cinco punto dos

Cada vez que salta la chispa en nuestras fronteras el debate sobre la inmigración ilegal vuelve a encenderse con la misma fuerza de siempre, trayendo al primer plano político el asunto de los menores extranjeros no acompañados, los conocidos como ‘menas’. Sin embargo, en lugar de afrontar el problema con altura de miras, la discusión pública se estanca, como siempre, en el choque ideológico, aparcando las soluciones reales para enfangarse en el barro mediático, con fines puramente electoralistas.

Por un lado, nos encontramos con la habitual progresía de salón —aparentemente bienintencionada, pero que solo oculta intereses económicos en forma de multimillonarias subvenciones a sus múltiples chiringuitos disfrazados de ONG— que quiere convencernos de que España tiene la obligación moral e ilimitada de convertirse en la guardería del Tercer Mundo. Y, por otro lado, estamos quienes defendemos una postura guiada por el sentido común y la lógica más elemental: el lugar idóneo para cualquier menor no es un centro situado a miles de kilómetros de su hogar, sino su país de origen, dentro de su propio entorno sociocultural y, preferentemente, con sus padres.

Frente a esta coyuntura, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en repetir la misma jugada de siempre: no resolver el origen del problema, sino únicamente parchear las consecuencias. La estrategia se reduce a permitir la entrada de menas para, acto seguido, quitárselos de encima repartiéndolos entre las distintas comunidades autónomas. Se gestiona el asunto mediante un simple reparto de cuotas, una patada hacia adelante que traslada la presión a las administraciones autonómicas sin ofrecer soluciones estructurales ni de futuro.

Lo más llamativo de la situación actual es que el Ejecutivo mantenga esta política de dispersión cuando el propio contexto internacional abre una vía mucho más coherente. Si hasta el propio Gobierno de Marruecos se ha sumado a la línea del sentido común, reclamando la devolución no solo de los menores que se sumaron a la invasión del 30 de julio, sino también de los que ya se encontraban anteriormente en suelo español, ¿a qué viene seguir mareando la perdiz? Resulta muy significativo que, mientras Rabat apunta hacia la reintegración, en Moncloa se prefiera sostener un modelo asistencialista que solo beneficia a quienes beneficia… y no es a los menores.

Es habitual escuchar desde determinados sectores que las comunidades autónomas están maniatadas y que, con la ley en la mano, las regiones no pueden negarse a acoger a los menores que el Estado decida enviarles. Es verdad que existen obligaciones institucionales, pero las leyes hay que leerlas completas y no solo los fragmentos que convienen a un relato determinado. La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social —la célebre Ley de Extranjería—, deja la puerta abierta a soluciones mucho más razonables.

En su artículo 35.2, la norma recoge expresamente que «las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia». Es decir, la propia legislación española avala que la mejor integración posible es la que se desarrolla en el lugar de donde el menor procede. No se trata de inventar atajos al margen del derecho, sino de utilizar los instrumentos que la propia norma pone a disposición para garantizar el auténtico bienestar de los menores.

En este marco, el Gobierno de la Región de Murcia tiene no solo la oportunidad sino también la obligación de actuar con todos los menas. Y no solo porque el texto legal se lo permita, sino porque asumió explícitamente ese compromiso en la negociación de los últimos presupuestos regionales y porque así se lo ha exigido reiteradamente la Asamblea Regional de Murcia, aprobando el pasado 4 de marzo de 2025 la Proposición No de Ley para promover la firma de acuerdos para la reintegración de menores no acompañados con sus familias, o una resolución en este mismo sentido en el último Debate sobre el Estado de la Región.

Cumplir con los compromisos adquiridos, con lo aprobado en sede parlamentaria y aplicar lo fijado en la Ley de Extranjería no es una postura opcional, sino una obligación, además de un acto de responsabilidad pública. Porque mantener a los menores en un limbo asistencial no es protegerlos. Devolverlos a su entorno y reunificarlos con sus familias es la única política migratoria verdaderamente justa, legal y humana.