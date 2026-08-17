Ante la nefasta gestión de Sánchez en Ceuta se necesitan las políticas eficaces de Feijóo

La situación que atraviesa Ceuta desde hace dos semanas no admite más improvisaciones, silencios ni excusas. Lo que está ocurriendo es la consecuencia de una pésima, inadmisible y deplorable gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha vuelto a demostrar una preocupante incapacidad para anticiparse a una crisis, conocer su verdadera dimensión y ofrecer respuestas eficaces. Y cuando hablamos de una emergencia que afecta directamente a una ciudad española y, especialmente, a menores en situación de vulnerabilidad, la falta de información y coordinación resulta todavía más grave, por eso se hace preciso resolverla con la urgencia que se precisa y desde la coherencia y lealtad institucional que se merece.

Quince días después, el Gobierno de España sigue sin ser capaz de ofrecer algo tan elemental como saber cuántos menores hay en Ceuta, cuál es exactamente su situación y cuántos permanecen desatendidos. Es difícil entender cómo un Ejecutivo puede pretender organizar repartos o traslados entre comunidades autónomas cuando todavía no ha sido capaz de poner sobre la mesa unos datos veraces y contrastados. Antes de repartir, hay que conocer. Antes de trasladar, hay que saber a dónde, a cuántos y en qué condiciones.

El Gobierno pretende convertir una emergencia que requiere soluciones inmediatas en un problema administrativo gestionado con reuniones, cifras cambiantes y anuncios vacíos. Pero Ceuta no necesita propaganda. Necesita recursos, respaldo y soluciones. Por eso resulta imprescindible que los 25 millones de euros de ayuda urgente dirigida a la ciudad autónoma de Ceuta para la atención de los menores no acompañados sean realmente útiles, aunque el propio Gobierno haya reconocido que son insuficientes. Los ceutíes no han provocado esta situación y no pueden soporten en solitario sus consecuencias.

No es aceptable, como bien se lo hizo saber el Gobierno regional la semana pasada al Gobierno de España, que el Ministerio de Exteriores sostenga que las personas que entraron irregularmente van a regresar a sus países mientras desde el área de Infancia se plantea una respuesta diferente. Un mismo Gobierno no puede mantener dos posiciones ante una misma crisis. Si el ministro Albares afirma que habrá retornos, el Ejecutivo debe activar de inmediato todos los mecanismos legales y diplomáticos necesarios para hacerlos efectivos.

Y mientras tanto, el Gobierno parece más preocupado por esquivar responsabilidades y por estar de vacaciones, que por asumirlas. La negativa de los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares a comparecer en el Senado para explicar lo sucedido y las presiones de Moncloa a Margarita Robles por estar dispuesta a hacerlo, es de lo más vergonzoso que puede ocurrir para cualquier democracia. Los dos primeros se saltan la Constitución a la torera y a la tercer no la dejan.

Pedro Sánchez no quiere o no puede, por razones inconfesables, solucionar esta situación. Él y su pésimo gobierno tienen que dimitir inmediatamente y dejar paso al que elijan los españoles, capaz de arreglar esta situación. Porque la fiesta del sanchismo, la incompetencia y la cobardía se han acabado

Esta crisis ha dejado cerca de 150 muertos, de los que no ha informado el Ministerio de Justicia. El Gobierno central debe explicar qué actuaciones se están realizando para identificar a las víctimas, si se ha solicitado asistencia judicial a Marruecos y quién está coordinando jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos. No puede haber zonas oscuras cuando hablamos de vidas humanas.

Frente a esta manera de gobernar, España necesita una alternativa capaz de recuperar el sentido de Estado, la previsión y la eficacia. Alberto Núñez Feijóo representa una forma distinta de entender la política basada en la responsabilidad, la coordinación institucional y la defensa firme de las fronteras, pero también en la atención a quienes más necesitan protección.

Ceuta necesita dejar atrás el caos y recuperar la normalidad. Y España un Gobierno que conozca los problemas antes de improvisar soluciones. Ante la nefasta gestión de Sánchez en Ceuta, se necesitan las políticas eficaces de Feijóo.