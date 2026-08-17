Mi chino ha cerrado

El delegado de la agencia Efe en Tokio, allá por 2005, nos contaba que su secretaria, japonesa, había sufrido un soponcio cuando el 31 de julio se despidió de ella deseándole un feliz descanso. La mujer creyó que la estaba despidiendo, pues desconocía el concepto mismo de vacaciones. Se lo tuvo que explicar: disponía del mes de agosto libre, y cobraría su sueldo convenientemente. No lo entendía, y se echó a llorar, rogando por acudir al trabajo. El delegado le informó sobre que su deseo era imposible, pues podría ser denunciado por incumplimiento de un contrato que se atenía al convenio de la empresa española.

Los trabajadores japoneses tienen diez días anuales de vacaciones, distribuidos en determinadas celebraciones, y no conciben la disposición de un mes entero para disfrutar del ocio continuado. Algunas empresas, sin embargo, conceden un año sabático según la antigüedad, y es por esto que en los lugares turísticos solemos encontrarnos con grupos de japoneses cámara en ristre.

Tampoco, por las fechas de mi viaje a Japón, existía el paro tal como por aquí lo concebimos. El Gobierno financia los empleos de las empresas que entran en crisis o reducen su actividad por motivos de productividad, y así en el hotel en que me hospedé los clientes eran recibidos por una docena de recepcionistas puestos en fila cuya única función era saludar al modo oriental. Pasear por el hall era un suplicio, pues apenas contactabas visualmente con alguno de ellos lo veías doblar el cuerpo en ángulo recto. En fin, que ni vacaciones ni posibilidad de cesar en el trabajo a pesar de sufrir un despido. Todo el mundo en el tajo.

Ya sé, por favor, que japoneses y chinos no tienen mucho que ver, pero tal vez en lo único en que se asemejen sea en compartir un modelo laboral sin pausas. Aunque, al parecer, las cosas están cambiando. El bazar chino de mi barrio ha cerrado por vacaciones, algo insólito hasta ahora en un establecimiento abierto ininterrumpidamente catorce horas de lunes a domingo. Leo en algún lugar que los chinos ya han descubierto que, como país, son más ricos que los españoles, y antes de regresar ceden sus negocios a personas de otras nacionalidades, como ya se percibe en muchas capitales, empezando por adquirir nuestras costumbres. Serán capaces hasta de descubrir la siesta.