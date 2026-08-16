Las taquillas cinematográficas siguen ejerciendo de principal barómetro económico, y en 2026 han transmitido un dato renovado para la esperanza. En síntesis, Spiderodisea sucede a Barbenheimer. El asombroso apareamiento de las antagónicas Barbie y Oppenheimer se tradujo en un ingreso acumulado de 2.500 millones de euros. Tres años después, el milagro se repite con dos superhéroes de ficción en Spiderman y La Odisea, que suman 2.800 millones en plena explotación de ambos títulos.

Es fácil advertir similitudes en los emparejamientos contradictorios ahora replicados. En primer lugar, sendos desafíos de Christopher Nolan en su carrera triunfal. Nadie hubiera recomendado un biopic del umbrío y taciturno Oppenheimer, tal vez el hombre más sabio del siglo XX. La película creó un personaje de culto, pero solo después de asociarlo a una rendición sarcástica de la muñeca más cursi de todos los tiempos. Un cine masculino contra la iconoclasta visión femenina compartida por Margot Robbie y Greta Gerwig.

Nolan repite dúo triunfal a partir de La Odisea, otra empresa poco recomendable comercialmente. El lanzamiento ha coincidido aquí con la quinta entrega de Spider-Man. Antes de rastrear signos de oportunismo, conviene recordar que el director londinense anota dos éxitos estratosféricos con sus entregas de Batman. Y que su empresa homérica incluye en el reparto a Tom Holland y Zendaya, piezas clave en las peripecias del gafotas Peter Parker, sometido a bullying por sus compañeros de instituto.

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad", recordaba el narrador de las peripecias de Spider-Man, y la condición de visionario de Nolan se traslada incluso a la selección de Holland como Telémaco a partir de la flexibilidad mostrada como hombre araña, y que ahora transmitirá a su recreación de Fred Astaire. El antiguo Billy Eliot goza de una edad indefinida, por lo que puede interpretar al hijo veinteañero de Ulises pese a ser un treintañero. Y es además un actor esencial para productos tan marcadamente asexuados que abonan una de las cuestiones planteadas con mayor frecuencia en los foros sobre La Odisea: ¿Se acuesta Ulises (Matt Damon) con Calipso (Charlize Theron)?

Incluso el cortejo de la tejedora Penélope (Anne Hathaway) a cargo de decenas de pretendientes se asemeja más a una empresa comercial que matrimonial. Con estos mimbres puritanos, Spiderodisea amasó el fin de semana de mayor recaudación en la historia del cine. Las dos películas capitaneaban una cosecha al borde de los 500 millones de euros, a traducir en decenas de millones de espectadores.

El fenómeno económico de Spiderodisea permite aclarar de qué se habla, cuando se habla de Hollywood a pleno pulmón. La recaudación en el fin de semana subrayado iguala el gasto de los españoles en cines durante todo un año, y dobla la cifra asignada en ayudas a las producciones autóctonas durante el mismo periodo. Si se considera la trayectoria en solitario de Spider-Man, cuadruplica las subvenciones anuales al cine español y multiplica por dos la taquilla en dicho país. Con un solo título.

Tanto en Barbenheimer como en Spiderodisea, el brillo de los dos muñecos contrasta con el énfasis de Nolan en el oscurecimiento de sus antihéroes. La Odisea transcurre en la penumbra, y el director se toma libertades como eximir precisamente a su Spider-Man de intervenir en el baño de sangre definitivo en Ítaca. Dobla así la carga laboral de un Matt Damon que supone un error de casting interpretando a Ulises, como el desafortunadísimo Oppenheimer de Cillian Murphy, pero que corrige el error con una entrega inigualable a su papel.

Las insuficiencias de la traducción de La Odisea a la pantalla, pese a que Nolan la ha alargado hasta las tres horas, han desatado el desfile de erudición insultada de costumbre. Si se suma la acogida de las obras sobre Homero de todos los doctos clasicistas que se han sentido heridos, la película aporta a mil espectadores por cada lector. Es decir, el trauma afecta a un 0,1% de la audiencia cinematográfica. No solo es un nivel de insatisfacción al que aspiraría cualquier producto, cultural o no, sino que además despierta una curiosidad antes inexistente en el 99,9% de la audiencia. Dicho de otra forma, el frívolo producto hollywoodiense ha multiplicado por cien el índice de acogida de las dos hondas narraciones que principian la cultura occidental. Merchandising de élite.

Al margen de la reacción espantada de los académicos desagradecidos, Nolan apostaba con mayor riesgo que cualquier profesor. Y dado su virtuosismo narrativo, nadie puede descartar que los autores de La Odisea en libro hubieran aceptado algunas soluciones del cineasta para mejorar su obra. Spider-Man no genera tanta hojarasca intelectual, se trata en resumen de hombres con leotardos.

Sin embargo, cabe imaginar la frustración de quienes aguardaban un pronunciamiento estético sobre Spiderodisea. ¿Son dos grandes películas, tal vez solo buenas? Es lo de menos, aquí se juzga únicamente el dinero.