Si viene, como va a venir, otra ola de calor, nos vemos navegando con nuestros pobres ventiladores como las barcas en La gran ola de Kanagawa, con el Fujiyama al fondo. Porque de esa ola que han visto mil veces pasan desapercibidas tres chalupas en la base, lo que da una medida del hombre frente a la naturaleza. Frente a esa misma naturaleza, nuestros antepasados árabes hicieron calles estrechas para que luego los palios de los tronos cristianos fueran rozando de lado a lado. Calles para poder transitarlas siempre con una vereda de sombra escueta, incluso ante el sol más abrasador, sin salir al mediodía, porque eso de vagar por la calle en la bendita hora de la siesta solo lo hacen los turistas desorientados que van buscando la próxima parada de su itinerario, que, con esta temperatura, solo puede ser el Monte del Destino y llevan el Anillo Único.

Si viene, como va a venir, otra ola de calor, yo creo que a esto ya podemos llamarlo océano y dejarnos de eufemismos, no tener la vana esperanza de que mañana hará fresco y encarar la verdad de que la brisa está encerrada en un odre por una deidad egoísta. Este ferragosto templa el hierro a martillazos en el termómetro y nos recuerda que debemos cerrar las ventanas en pleno día si no queremos que la factura de la luz nos devore la cuenta corriente como Saturno lo hacía con sus hijos.

Nos quejamos de la naturaleza y ella nos mira con la perplejidad de una profesora cuyos alumnos no han aprendido que las acciones tienen consecuencias. Es lo que nos vienen diciendo los científicos que va a pasar desde hace cincuenta años y hay quien se niega a verlo de todas maneras, al mismo tiempo que se maravilla de la precisión del eclipse de sol, mientras que hay otros que dicen que el eclipse es una maniobra de las élites para atontarnos por enésima vez. Me faltan dedos para contar la gente que conozco que se va a apuntar a una de las dos falacias arriba mencionadas. Gente que es, en otros aspectos de la vida, perfectamente capaz.

Denuncian esa conspiración en redes sociales, que son un altavoz tan igualitario que no discrimina entre agudeza y estupidez, así que esas élites no actúan por el eclipse, ni por las vacunas, ni por la Agenda 2030, sino por el algoritmo que, como un perro pastor, va juntando el rebaño para que bale en una sola voz y más fuerte, validando el balido como un razonamiento correcto. Lo único que sucede es que el ruido es atronador y esperas, en vano, el silencio de los corderos. Si ese silencio sucediera, sería el que precede a la tormenta que levanta la gran ola que nos verá, desde su altura, batallar desesperadamente por no ahogarnos. Una ola tan alta que eclipsará cualquier sol de razón y que ya está batiendo las riberas de otras latitudes: en los Estados Unidos de la NASA e Internet ha vuelto la lepra, una enfermedad cool y vintage, a todas luces.