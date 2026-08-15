La Prevención: El gran enemigo de la industria sanitaria

La gran industria que rodea la sanidad, farmacéuticas, seguros, fondos de inversión, sanidad privada, etc., nunca va a permitir que la prevención, se convierta en la piedra angular de la sostenibilidad del servicio público sanitario.

La prevención es su mayor enemigo, ese que haría que el número de enfermedades decayera, la que evitaría que muchos pacientes tuvieran que hacer uso de fármacos costosos, la misma que pondría a muchos profesionales de la sanidad privada a buscar trabajo en la pública.

La prevención, es sin ninguna duda, el enemigo a batir por una industria que mueve cientos de miles de millones de euros en tratar y curar, jamás en prevenir.

¿Se imaginan que en España no hubiera la alta tasa que tenemos de obesidad, incluida la infantil? ¿Cuántas consultas y gasto nos ahorraríamos?

¿Qué pasaría si el Estado lograra que el tabaco no formara parte de más del 20% de la sociedad? ¿Cuántos costes económicos y en vidas humanas nos evitaríamos si se consiguiera erradicar el tabaquismo?

¿Se han preguntando por qué la nutrición no forma parte de la educación en este país, tanto en primaria como en secundaria? ¿Cuántos costes innecesarios podríamos suprimir si tuviéramos una alimentación saludable?

¿Por qué seguimos de brazos cruzados ante el aumento de la contaminación urbana, con quemas agrícolas incluidas, y nuestra única respuesta es poner un letrero a la entrada de las ciudades para que utilicen los aparcamientos disuasorios? ¿Cuántas muertes y tratamientos altamente gravosos no tendríamos que realizar si viviéramos en ciudades libres de contaminación?

La industria que rodea el sector sanitario, jamás permitirá que la prevención quede en manos de los responsables políticos, saben que sería demasiado peligroso para sus intereses dejar en manos de los profesionales que creen en la prevención, el futuro de la sanidad pública, por eso, detrás de la prevención, manejando los hilos de la inversión en prevenir, está la propia industria.

Pero nosotros seguimos hablando de lo importante, de lo que realmente nos atañe, de un puñado de crías y adolescentes que quieren, no venir a España, sino huir de sus casas por diez razones y un motivo: sobrevivir con dignidad