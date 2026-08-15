El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha: Un regalo a la Humanidad

Elogiada hasta la saciedad, esta obra tan divertida y tan sabia ha sido calificada de obra cumbre innumerables veces. Elevada a los altares, casi nos hemos olvidado de las demás obras del autor, o lo que es peor, le hemos conferido un estatus de clásico intocable que ha distorsionado su valor. Para muchos las aventuras de don Quijote, el hombre que enloquece y quiere ser caballero andante en una oscura época de pícaros, es nada menos que una declaración de patriotismo exaltado. Pero en términos religiosos esto no sería otra cosa que blasfemia.

La historia de don Quijote es la historia de muchas personas a la vez, de innumerables aventuras, unas fingidas, otras reales. En todas ellas brilla por su bondad, por sabiduría tan característica es ser único, inseparable, diríamos bicefálico, que constituye la figura de Sancho y don Quijote en medio de un mundo donde realidad y ficción, locura y cordura son una cosa y la misma. La contradicción se vuelve unidad.

Es una obra que divierte a las personas jóvenes, pero que hace reflexionar a las maduras, que nos deja una sonrisa pero también una lágrima. Es una enciclopedia de la vida española que conoció el autor, pero también una cartografía atemporal del alma humana en todas las latitudes de la Tierra.

Es el libro universal, el que yo salvaría si una noche ardiera mi biblioteca, el que pondría a salvo si algún mago maligno viniera a robarme mis libros y sellar la habitación donde los guardo, el que me llevaré oculto entre mis cosas el día, cada vez más cercano, en el que —a buen seguro— me manden a una casa de orates.

Bendito sea Cervantes, no por su prosa castellana, ni por haber llevado la bandera del idioma nacional a desfilar por el mundo. Que eso nada vale. A Cervantes se le debe veneración por el regalo que brindó a la humanidad, todo sabiduría y amor.