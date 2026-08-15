Diario estival de un chico otoñal

Despertar. Ya no me despiertan los pajarillos al amanecer, me despiertan las máquinas excavadoras, los sopladores, los cortasetos, los cortacésped, las desbrozadoras, el coche del tapicero y el coche de las esquelas. El pío, pío de los pajaritos en verano ya es un recuerdo.

Despertar. La medicina ha avanzado mucho, no se ven jorobados por las playas, todo lo más, se ve algún exagerado morrillo propio de la gula. Pasar un décimo de lotería por una chepa es cosa del pasado. Benditos galenos.

Mercado. Balizas luminosas, mascarillas, gafas antieclipse, algunos se forran sin ningún miramiento, mientras los aborregados forman largas colas para hacerse con las tontunas del momento.

Atónito. Quedo atónito cuando un político define al eclipse lunar como un ‘evento’. Yo siempre lo había considerado como un fenómeno natural. Tienen que leer más, sí.

Ensoñación. El otro día vi la película El hombre menguante. Debido a ello he soñado que me exponía a las radiaciones solares durante el eclipse y mi cabeza engordaba desaforadamente. No, Óscar López no aparecía en el sueño.

Baño. El baño diario en leche de burra forma parte de mi personalidad estival. He mejorado la calidad del citado baño añadiendo a la leche café soluble, el ColaCao hacía grumos.

Sensación. Observo que el Gobierno está eclipsado ante los acontecimientos y desgracias que surgen cada día en este país. Las vacaciones son las vacaciones y si quieren algo que lo pidan.

Servicio. Veo el vídeo de los padres de Pedro Sánchez en la terraza de La Mareta siendo servidos por un camarero uniformado. Se puede escuchar una voz en off que grita: ¡Marchando dos cañas y media de cigalas!

Túnidos. La hueva ya no es lo que era, ni tampoco se ven prohombres portando huevas de mújol del tamaño de una viga de encofrar. Se les veía por el pantalán, camino de sus barcos de recreo, tratando de sembrar la envidia entre los bañistas de a pie.

Comentarios. Me comentan, de buena tinta, que la España vaciada estaba hasta las narices del eclipse. Yo también.