El arte da calor. Lo han entendido así unos vecinos del murciano barrio del Carmen, que han decidido borrar un mural que ocupaba una fachada lateral del edificio de su comunidad. La han repitando de blanco hasta no dejar vestigio de la obra artística. En cualquier otra circunstancia se habría dicho que la acción constituye un atentado, pues la gente no puede ir por ahí tachando ingenios de creatividad plástica estampados en el espacio urbano, incluso aquellos que no conciten unanimidad en su consideración estética. Pero en Murcia preservase del calor es también una de las bellas artes, y pintar las fachadas de blanco es otra de las enseñanzas de los árabes que no hemos ido teniendo en cuenta, a diferencia de la conservación de los pueblos blancos de Andalucía.

Además, pintar el lienzo de la pared en blanco es también una acción artística. Basta remitirse a Robert Motherwell, quien ejecutaba enormes superficies monocromas sin matices con la habilidad del pintor de brocha gorda. En los primeros 80 vi algunas de estas piezas en la Fundación March y eché de menos unas gafas como las del eclipse, pues el blanco intenso deslumbra. Yo, de quien realizara el palimsepto en ese edificio lo firmaría en una esquina bajo una dedicatoria al expresionista norteamericano. Y habría filmado la operación en vídeo para que algún curator lo proyectara en una performance que registrara la caducidad del arte figurativo, superado por la nada. Resulta que el famoso horror del escritor ante el papel en blanco era porque no quería dejarlo en blanco, cuando esto es lo verdaderamente creativo.

Por mi barrio hay también abundantes expresiones de muralismo, algunas gigantescas, que tal vez expliquen el calor que sufrimos mejor que el cambio climático. Va a ser que los artistas figurativos son unos negacionistas, pero mi pudor y el de mis vecinos no nos animan a salir con el rodillo y el bote de pintura blanca para sepultar tanta obsolescencia artística. Además, habría que subirse muy alto.

Lo de pintar las fachadas planas de la ciudad con flores del campo o fondos marinos, animales mitológicos o reminiscencias poperas es un síntoma innegable de horror al vacío propiciado por el Ayuntamiento, que en vez de poner sombras en las calles pone colores en las paredes. Va siendo hora de un fundido en blanco.