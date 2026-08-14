Niños de nadie

Se pintan fronteras dentro de la misma casa, ya nadie escucha las quejas ni el grito del vecino herido, sólo bandos. Bandos polarizados, bandos contrariados alzando la bandera de su verdad sin analizar ni reflexionar la opinión del otro.

Cada vez me provoca más urticaria el término ‘buenista’: esta postura ingenua y superficial es el manto con el que muchos se escudan, los que se anulan en la práctica tras vocear una teoría barata y facilona que no siempre es reflejada en sus acciones reales. No queda bonito hablar de justicia social desde tu casa con doble alarma y caseta de seguridad, aunque, con todo y con eso, parezca mejor opción que la del otro bando. Esos que en los debates públicos priorizan el miedo y la indignación sobre los argumentos técnicos o los puntos de encuentro con una actitud que, cargada de indiferencia, rebasa incluso los derechos humanos. Y no, señora, los derechos humanos no son opiniones, son normas jurídicas y bajo ningún concepto negociables, a pesar de que la mayoría —o tal vez demasiados— anden empeñados en convencernos de quién hemos de ser.

Se ha cifrado en 1.342 los niños y niñas registrados en el sistema de acogida de los llegados a Ceuta desde Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes de la semana pasada, competencia del Área de menores de la ciudad, de nuestro Gobierno y de las comunidades autónomas. Es decir, la solidaridad y corresponsabilidad es absolutamente de todos.

«La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles». Es una reflexión de enorme popularidad que frecuentemente se atribuyen los unos contra los otros. No por eso deja de ser una expresión maravillosa y cargada de razón, ¿y quién tiene la razón?

Tal vez no necesitemos estar de acuerdo con nadie en esta vida siempre que sepamos poner en alza una palabra cada vez más denostada: respeto.