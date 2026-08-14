Los dioses huyen, las bibliotecas arden

Heinrich Heine escribió un libro muy hermoso sobre el destino de los dioses después del triunfo del cristianismo. Lo tituló Los dioses en el exilio. Era una declaración de amor a la tradición antigua y a su permanencia más allá de los libros. Fiel a su credo romántico situaba a estos antiguos soberanos de los cielos, la tierra y los infiernos viviendo un poco como Napoleón en Elba, desterrados aunque al acecho.

Pareja indisociable de aquel libro es sin duda su breve tratado Los espíritus elementales. El análisis de Heine, el estudio de las tradiciones, su afán de rehabilitar algo que hasta entonces era calificado de mera superstición consigue crear un libro de hermosa literatura, donde él mismo interactúa con los géneros orales e inventa baladas que parecen sacadas de la galería de la historia. Divinidades de los bosques, de las montañas, figuras encantadas, doncellas muertas antes de tiempo, reyes encerrados en el interior de las montañas… Todo un universo de fuerzas espirituales, ocultas entre los elementos de la naturaleza, lejos del pensamiento racional, lejos de los depurados estudios científicos, lejos, en fin, de la cultura letrada.

También Heine nos confiesa que conoce oraciones antiguas y ritos ancestrales, como si manos de hechiceras o brujas hubieran acariciado antaño sus sienes infantiles. Es la memoria colectiva, vigorosa, vital, que se niega a morir. La fuerza de una raíz verdaderamente germánica cantada por un poeta de origen judío.

La nación alemana tardó en comprenderle, quizá por eso él dejó al emperador Federico Barbarroja dormido bajo la montaña sin que el pastorcillo del poema se atreviera a despertarle. Hoy día leemos sus palabras grabadas en un monumento sobre el mismo lugar en que los nazis quemaron sus libros, y los de tantos otros. ¿Acaso sigue dormido el emperador?