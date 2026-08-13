La pantalla eclipsada

¡Válgame y válgame! Tanto por saco con el dichoso eclipse y al final ¡qué poco fuste! No hemos tenido suerte los murcianos con el ‘eclisse’. Menos mal que siempre nos quedará el cine.

Bien sea como una poderosa metáfora, como ocurre en la obra maestra de Antonioni El eclipse, con nuestro eterno Paco Rabal, donde la oscuridad no se proyecta sobre el cielo sino sobre los sentimientos de los protagonistas, o como un fenómeno astronómico real, los eclipses han tenido una presencia constante en la historia del cine. Y es que desde los primeros años del cinematógrafo hasta nuestros días, este fenómeno ha estado muy presente en la historia del cine conservando su mística y carga simbólica.

La primera película que retrata un eclipse solar se titula Solar eclipse. Se trata de un documental atribuido a John Nevil Maskelyne, astrónomo británico quien filmó el 28 de mayo de 1900 en Carolina del Norte el primer eclipse solar en la historia del séptimo arte.

En España, las primeras grabaciones conocidas de un eclipse total de sol datan de 1905, cuando varios operadores filmaron el fenómeno desde distintos puntos de la península. Un acontecimiento que ha sido objeto de estudio por parte de la Filmoteca de Valencia bajo la coordinación de Nacho Lahoz.

George Méliès fue el primero en utilizar un eclipse como elemento central de la trama en una película de ficción en la obra El eclipse: el cortejo entre el Sol y la Luna, 1907. A partir de ella son innumerables los ejemplos en los que un eclipse protagoniza de alguna u otra forma el relato del film actuando como puerta de entrada hacia lo extraordinario: Un yanqui en la corte del rey Arturo (Tay Garnett, 1949), Los últimos días de Pompeya (Mario Bonnard 1959), El príncipe valiente (Henry Hathaway, 1954), Lady Halcón (Richard Donner, 1985), Pitch Black (David Twohy, 2000), Apocalypto (Mel Gibson, 2006), Veronica (Paco Plaza, 2017)…

Aunque, sin duda, la alineación cósmica que imaginó Kubrick al comienzo de 2001: Una odisea del espacio, con los acordes de Así habló Zaratustra de Richard Strauss acompañando el alineamiento de la Tierra, la Luna y el Sol en una geometría perfecta, trascendió lo puramente astronómico y convirtió el eclipse más famoso de la historia en algo sagrado.

Pero el cine no siempre ha recreado los eclipses mediante efectos especiales sino que muchas veces se ha valido de ellos para incorporarlos al montaje final de la película. Uno de los ejemplos más famosos es Barrabás, de Richard Fleischer. Durante el rodaje, el equipo aprovechó un eclipse total de sol ocurrido el 15 de febrero de 1961 para dar mayor autenticidad y dramatismo a las escenas de la crucifixión de Cristo.

Algo parecido, y no es algo común en el cine contemporáneo, sucedió recientemente con Dune: Parte Dos (Denis Villeneuve, 2024). Durante el rodaje en Jordania tuvo lugar un eclipse parcial de sol y el director de fotografía, Greig Fraser, incorporó imágenes reales del fenómeno a la cinta.

Tal vez, nunca se sabe, el eclipse del pasado miércoles haya inspirado muchas de las futuras producciones cinematográficas. Al fin y al cabo, cuando el ser humano busca asombrarse casi siempre suele levantar la cabeza y mirar al cielo. Y es que la naturaleza sigue siendo el mejor director de fotografía.