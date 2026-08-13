La Manga, a pesar de todo

Este artículo empezó en Venecia, un rodeo hasta La Manga. La culpa fue de Íñigo Domínguez y una sospecha: algunos lugares sobreviven mejor que las ideas que aplicamos sobre ellos.

Antes de nosotros estuvo el mar. Durante milenios levantó una lengua improbable entre dos aguas. Carmen Conde supo verla antes de que aprendiéramos a tasarla: "Este mar es un mar arracimado / en dos brazos de tierra, clamorosos / de jaloque y leveche". Ella vio un mar abrazado por la tierra; nosotros acabaríamos viendo suelo disponible entre dos mares. Cerca quedó el Carmolí, cicatriz antigua. Nos bastaron décadas para preguntarnos cuánto podía soportar y confundir la pregunta con un permiso.

Las encañizadas conocían otra gramática. Aprovechaban las golas y el tránsito de los peces entre ambos mares. No corregían el territorio: lo leían. Vivir aquí significó averiguar qué permitía. Después llamamos progreso a conseguir que sus límites dejaran de molestarnos. Estas transformaciones empiezan antes de la excavadora: cuando una sociedad se acostumbra a aquello que, no mucho antes, habría considerado imposible de aceptar.

Apareció entonces un hatajo de melómanos del hormigón armado. Donde había vacío vieron edificabilidad; donde había silencio, negocio; donde el horizonte se ofrecía gratis, alguien calculó su precio. Primero urbanizamos la costa. Después urbanizamos la mirada. Nunca llevamos bien que la belleza no produzca dinero.

El turismo perfeccionó la paradoja. Queremos naturaleza accesible, silencio con cobertura, autenticidad con aparcamiento, horizonte desde primera línea. Buscamos lugares vacíos y nos irrita descubrir que los demás tuvieron la misma idea. Que miles de familias veranearan allí fue una conquista. El error fue creer que nuestro derecho a disfrutar de un lugar abolía el derecho del lugar a tener límites.

En La vida sigue igual, (sarcasmo on) de 1969, Julio Iglesias atraviesa una Manga casi vacía. Julio aún no era Julio Iglesias y La Manga tampoco había sido obligada a convertirse en La Manga. Ambos descubrirían una ley incómoda del éxito: multiplicarse puede ser otra forma de desaparecer. Después llegaron nuestros estratos: ZM, Peke Park, los caballitos bajo las bombillas. Daban vueltas para regresar al mismo lugar. Los romanos dejaron ánforas frente a Punta de Algas; nosotros, apartamentos y fotografías donde el pasado parece más espacioso porque ignorábamos lo que faltaría.

Podemos discutir sobre desarrollo o responsabilidades. El agua va haciendo cuentas a su manera: recibe nitratos, pierde oxígeno, cambia de color, expulsa peces muertos. Miguel Ángel Hernández llamó Anoxia a una de sus novelas. Ese palabro, tan letal como certero. El Mar Menor terminó traduciendo nuestros discursos sobre el progreso a un idioma implacable: falta de oxígeno, aguas verdes, peces muertos. Y la política. El Gobierno que llegó en 1995 convirtió aquella forma de entender el territorio en normalidad. Pero treinta años son demasiados para explicarlos solo por quienes mandan. Hablan también de quienes elegimos, consentimos o miramos hacia otro lado mientras repetimos que vivimos en la mejor tierra del mundo. Los Gobiernos duran porque algunas ideas les sobreviven dentro de nosotros.

Y luego cae la tarde. El Carmolí se oscurece, los flamencos atraviesan el agua y una moto de agua rompe el reflejo del sol. Desde una terraza alguien dice que vivimos en la mejor tierra del mundo. Y seguramente lo crea. Ahí está quizá la trampa. La Manga sigue siendo tan hermosa que nos permite olvidar, durante unos minutos, lo mal que la hemos tratado. El sol cae, el agua vuelve a parecer limpia desde lejos y todo parece perdonable. Hasta nosotros.

Puede que por eso hayamos tardado tanto en cuidarla: porque nunca dejó de ser lo bastante hermosa como para obligarnos a sentir que la estábamos perdiendo.