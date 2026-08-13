De Luis Herrero a Vercingetorix

No sé cuándo me dio por dormirme oyendo un podcast, pero sé que la costumbre arraigó en mí cuando di con el de Cowboys de Medianoche, un podcast semanal dirigido por Luis Herrero-Tejedor, con la participación de José Luis Garci, el exfiscal Torres Dulce y el inefable Inocencio Arias. No es fácil encontrar un contenido sonoro que te ayude a dormir. Por lo pronto, las voces de los que participan no pueden ser estridentes y tienen que mantener necesariamente a un ritmo tranquilo. Por eso no me sirve el podcast de La Cultureta, aunque lo acabe escuchando íntegro a lo largo de la semana cuando estoy despierto. Y todo porque nuestra paisana Rosa Belmonte, con ser interesante lo que dice, me solivianta con su discurso salpicado de pausas y exabruptos, sin duda deliberados para despertar a la audiencia.

Tampoco vale que la narración requiera atención, porque no estás sobrado de ella en esos momentos; aunque de nada sirve que sea aburrida, pues en ese caso la reacción es despertarse para cambiar a otra cosa. Debo confesar que últimamente me he aficionado a YouTube, una Plataforma que se ha ido llenando de canales destinados a inducir el sueño. Son canales en los que predomina la simple locución sobre un fondo de imágenes apenas cambiante. No son solamente más sencillos de producir, sino que lo último que quieres es tener que estar con los ojos abiertos.

Aunque hay canales con vídeos para ayudarte a dormir de múltiples temáticas, empezando por documentales del universo, mi preferido es uno que opera con el nombre de Vercingetorix y va de historia antigua, como su propio nombre sugiere. Hay ya cientos de títulos publicados en el canal, y no es de extrañar porque está producido con Inteligencia Artificial. Lo mejor es la locución. Se trata de una voz que disimula muy bien su carácter sintético (sin duda es clonada de alguna voz profesional), con un ligero acento italiano y un tono adormecedor inigualable. Da igual que el vídeo te hable del arrianismo o del imperio bizantino, lo que consigues es un relato con cierto interés, pero lejos de ser apasionante o perturbador. Ideal para dormir.