El eclipse, bah

Cómo no, también en la crisis migratoria de Ceuta, Ayuso se ha puesto del lado de Meloni y de Trump (ese presidente bravucón que salió de la cumbre de la OTAN escondido en un camión de catering). Y lo ha hecho con dos mentiras. Y en la misma frase: "Dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos". Empecemos por la primera insidia. Desde el primer momento, el Gobierno ha hablado de ‘violación territorial’ en ese éxodo migratorio de miles de jóvenes. Jóvenes, por cierto, "incitados desde las redes sociales a marchar hacia Ceuta", sin que la policía marroquí, "la más potente del Magreb, les cerrara el paso", en palabras del escritor marroquí Tahar Ben Jelloum. En cuanto a la segunda, parece hasta ridículo tener que explicar que España no ha prohibido la entrada de italianos, sino que ha reforzado los controles fronterizos en respuesta a las medidas adoptadas por Meloni, que ha querido castigar a España ‘de forma histérica’ por motivos electorales. Es más, Italia, necesitada de cubrir puestos de trabajo vacantes, también ha regularizado a miles de migrantes, aunque subrepticiamente. A eso, Ben Jelloum lo llama hipocresía. Lo de Ayuso solo cabe considerarlo una ‘ayusada’.

Cuando ustedes lean esto (si lo leen, ¿hay alguien ahí?) ya se habrá producido el eclipse. ¿Que qué me pareció el eclipse? Me ha parecido como lo que dijo aquella señorona de las grandes obras pictóricas, "los cuadros, bah, visto uno, vistos tos". Eclipses, visto uno, vistos todos.

En realidad no he visto ninguno, nunca, y tampoco me tomé esta vez la molestia de mirar por la ventana. Ya estoy lo suficientemente ciego por otras razones y además ya había medio planeta mirando por mí. Sin eclipse también nos arreglamos. Si se cumple alguna profecía apocalíptica gracias al eclipse, ya nos enteraremos. Me interesa mucho la naturaleza, pero no me interesan nada los grandes espectáculos de la naturaleza etiquetados por aquellos a los que no les gusta la naturaleza, sólo los espectáculos. Es como aquellos que sólo quieren ver al año la película que tiene más Oscars (además de la que toque ese año de Almodóvar, claro). Bien, han visto el eclipse, y supongo que el próximo acontecimiento por el que se juntará todo el mundo a mirar el cielo ya será la esperada caída del gran meteorito que arrasará con la vida humana, o al menos con los ‘tiktokers’. Una vez en Centroamérica sí me pilló, por sorpresa, la erupción de un volcán con enormes rocas incandescentes rodando hacia donde me encontraba, y lo disfruté, pero porque ese espectáculo no estaba previsto. Lo previsible convierte en cualquier cosa sobrecogedora en una mera tenida colectiva, en una quedada, en una cosa ‘mainstream’ que hay que hacer porque alguien ha dicho que es el entretenimiento del momento. En una borregada.

El eclipse es la nueva Nochevieja. Con la vejez ya parece que me han dado por imposible, pero durante muchas décadas tuve que soportar a todos mis conocidos que ya desde octubre me preguntaban y no paraban "qué vas a hacer en Nochevieja". Nunca he hecho nada en Nochevieja. Explicarlo a los conocidos lleva demasiado tiempo, que he perdido miserablemente, y durante demasiados años. ¿Qué vas a hacer en el eclipse? me han venido inquiriendo estos días los nocheviejos. Meterme donde no estéis vosotros, eclipsólogos. Empecé huyendo de concentraciones y celebraciones y he acabado huyendo de la época.