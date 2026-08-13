Los servicios secretos estadounidenses detectan que Irán podría lanzar un misil contra el Air Force One durante el traslado de Donald Trump desde Turquía, e ingenian una añagaza: el presidente sube al avión representando el ritual de despedida ante las cámaras, pero desciende por otra puerta y se oculta en un camión de cátering que lo conduce a otra nave mientras el aparato oficial despega con la comitiva de periodistas y miembros del gabinete de la Casa Blanca, inadvertidos de la amenaza. Si ésta se hubiera hecho efectiva, decenas de personas habrían sido fulminadas en el aire ante el regocijo de Trump, quien habría podido presumir de esquivar el ataque con el sencillo método de crear un señuelo.

No es el único caso reciente. Otros servicios secretos, en este caso los marroquíes, alentaron mediante mañas en las redes sociales una masiva diáspora de ciudadanos de su país hacia el enclave de Ceuta para vengar alguna supuesta afrenta diplomática del Gobierno español, ensayar una futura invasión de la plaza o escenificar una acción concertada con Estados Unidos e Israel para poner en dificultades una política inmigratoria de España que les resulta antipática e impulsar reacciones contradictorias y disensiones en el bloque comunitario. O vaya usted a saber los motivos. Y esto a pesar de conocer de antemano que una acción de esas características conllevaría un número considerable de muertos entre los propios paisanos, más de cien solo por los contados.

Conejillos de indias, carne de cañón, víctimas propiciatorias, ovejas al matadero. La tropa como necesario tributo para los propósitos del general, del líder, del héroe cuyo nombre quedará para la historia sobre montañas de carne de personas sin nombre. Viene de lejos. Ahora que La Odisea está de moda bastará recordar el capítulo de Escila y Caribdis: Odiseo hace pasar por tan peligroso estrecho a su tripulación a sabiendas de que seis de sus hombres, desprevenidos, serán devorados por el monstruo de otras tantas cabezas que los aguarda, una gesta que serviría para loar las habilidades y la sagacidad del protagonista. Enfín, ¿en qué otros episodios de la vida política se nos trata como carne de cañón?