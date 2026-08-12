Sánchez recomienda truños

Dudo que a Pedro Sánchez le guste Quevedo, ni siquiera que haya escuchado alguna vez un tema completo del supuesto cantante, y menos que fuera capaz de recomendarlo a un verdadero amigo.

Lo digo en nombre del buen gusto que le supongo al presidente, un hombre en la edad madura que por fuerza ha de haber escuchado a lo largo de su vida músicas dignas de tal nombre. Una vez que han sido cancelados los chistes de Arévalo sobre gangosos, el presidente ha decidido promocionar a cantantes cuya singularidad consiste en no vocalizar, un género que cunde entre jóvenes que no han superado el virus de la adolescencia y que se balancean al estilo zombi mientras no levantan la vista de sus móviles. Sánchez pretende que le vote esta masa políticamente autista e intenta coleguearse con ella mediante el guiño de apelar a un tipo de música que, sin duda, detesta, como corresponde a su generación.

Tampoco creo que haya leído, más allá de la solapa, el libro Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, una especie de novela rosa camuflada completamente ajena a la literatura que ha tenido la potra de legitimarse en una marca editorial de prestigio.

Al divulgar estos truños, el presidente del Gobierno contribuye a dar gato por liebre, distrayendo a los jóvenes de la inquietud por piezas más interesantes y complejas de la producción cultural y conduciéndolos al conformismo de lo prefabricado y lo políticamente correcto, algo, por cierto, muy en línea con la práctica de su Ministerio de Cultura, que transita por la inepcia del tal Urtasun, quien, como elefante en cacharrería, entre otros estropicios acaba de resucitar la dirección general de Música y Teatro de la etapa franquista en detrimento del Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), que instauró el primer Gobierno socialista.

No hay prueba más exacta para constatar la indigencia intelectual de un político que llevarlo a un territorio distinto del que muestra las habilidades de su oficio. El de la cultura, por ejemplo.