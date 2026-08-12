Eclipse, el triunfo de Selene

Marcado en el calendario turístico desde hace meses, hoy es el gran día: un eclipse total visible en una franja de nuestro territorio apenas durante unos minutos. En la mayor parte del país, el eclipse será parcial y en el resto del mundo sólo habrá luna nueva.

Durante miles de años, los eclipses se asociaron a catástrofes de toda índole, hasta que distintas civilizaciones aprendieron a calcular las órbitas lunares y los ciclos de Saros. El de hoy se ha convertido en una atracción turística y acaso un motivo de acercamiento a la Astronomía, más que a la Física cuántica, por ejemplo, según la cual el eclipse ocurrirá y no ocurrirá al mismo tiempo, todo depende de si esta tarde estamos en Teruel o en Nueva York. Dilema para los terraplanistas: la Tierra es plana, o no, según la superficie que consideremos. Lo es si vemos toda la superficie del globo terráqueo, pero no, si sólo consideramos el ático de Díaz Ayuso.

Lo que muy poca gente sabe es que hubo un eclipse muy singular para la humanidad. Porque los eclipses más regulares y realmente fastidiosos eran los de la Tierra para los habitantes de la Luna. Todos los santos días y todos los años lunares, uno parcial creciente, otro menguante y uno total, dejaba sin luz solar la cara visible de la luna. Imposible cultivar nada, especialmente la vitis vinifera, pues la uva necesita unas horas de sol para su maduración, pero la Tierra cubría de sombra los viñedos cada dos por tres. Para agravar las cosas, en la cara oculta, la enología no prosperaba, porque los viñedos estaban desprotegidos de los meteoritos que caían en su superficie con más frecuencia que en la otra cara, parapetada detrás de la Tierra. Casi siempre caía alguno poco antes de cosechar y, además de las vides machacadas, llenaba de polvo estelar las restantes, de forma que por mucho que se filtrara el vino, no había manera de tener una buena cosecha. Imposible invitar a nadie a casa si el vino estaba lleno de posos a saber de qué lugar del espacio. Aún el polvo plutónico servía para refrescar el tinto de verano, pero el venusiano era candente y el vino a la chambre caldeaba todo el restaurante.

Aprovechando la oscuridad de un eclipse, hace varios milenios, los selenitas iniciaron la gran migración a la Tierra, un inmenso territorio donde poder cultivar la vid sin sufrir los diarios eclipses planetarios. Sólo de pascuas a ramos, algún eclipse satelital oscurecía los viñedos, lo que venía muy bien para que las cepas alteraran sus biorritmos y generalmente conseguían una cosecha con sutiles aromas de dama de noche, mirto o jazmín, muy apreciada por ciertos paladares negros.

La convivencia entre humanos y selenitas tuvo sus más y sus menos. Generó fricciones, pero también sinergias. Los selenitas estaban muy acostumbrados a vivir hacinados. Tanta gente en un satélite tan pequeño. En la Tierra, había grandes continentes para colonizar, pero pronto chocaron con los terrícolas, que vivían diseminados, acostumbrados a grandes extensiones y paisajes inmensos. Por otra parte, los selenitas eran noctámbulos. Los de la cara oculta, tenían noches interminables que duraban medio año lunar. Los de la cara visible vivían entre las sombras del cuarto creciente y el cuarto menguante. Aquí, cuando los terrícolas descansaban de las largas jornadas campestres, el bullicio nocturno de los selenitas provocaba numerosas fricciones.

Una solución equitativa consistía en la separación de los respectivos dominios. Así aparecieron las primeras ciudades, donde los selenitas vivían como en casa, dejando a los rurales terráqueos los campos, las montañas y la mar, para que estuvieran a sus anchas. La navegación era propia de los terrícolas, porque los selenitas, a pesar de tener grandes mares, como el de la Tranquilidad, eran tan secos que sus naos y galeones, aun henchidas sus velas por los vientos solares, permanecían inmóviles. En cambio, aprendieron a fabricar naves mucho más ligeras que, a la menor brisa solar, enarbolaban su aparejo por el espacio sideral. Dominando la navegación aérea fue como se produjo la gran migración durante aquel lejano eclipse. No necesitaron mucha propulsión para vencer la escasa gravedad lunar, pues los selenitas eran grandes saltadores, como sabe cualquiera que haya visto los paseos lunares de los astronautas de las misiones Apolo.

La convivencia entre selenitas y terrícolas también era alterada por los safaris de caza que tanto gustaban a los selenitas y que perturbaban la pacífica vida terrestre. Los selenitas fueron los inventores de la pólvora, pues servía para adornar sus fiestas nocturnas con coloridos fuegos artificiales que iluminaban la contemplación de sus antiguos y añorados dominios lunares. Vivir en el exilio, aunque voluntario, siempre produce cierta nostalgia. Las primeras verbenas populares fueron una feliz ocurrencia contra la periódica melancolía del expatriado.

Pensarás, amable lector, que la lectura de hoy es un ejercicio disparatado. Tal vez sea que el vino sabe mejor bajo el influjo de la luna, pero es evidente que los selenitas habitan entre nosotros y con notable éxito popular. Basta escuchar los discursos de Trump, Milei o el nuevo presidente colombiano para percatarse de que son obra de genuinos lunáticos.