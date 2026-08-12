El calor: El peor enemigo para el sector turístico.

Una persona con un abanico con un mensaje en contra del calor. / L.O.

Definitivamente el cambio climático, ese que algunos niegan y que casi con toda seguridad van a ocupar el poder político, el mediático y el económico es prácticamente suyo, se ha quedado a vivir en el planeta.

El Danubio casi seco, en Londres los jardines ya no son verdes, sino amarillos y ocres, la noticia sobre incendios es cuando no hay ninguno, y en este rincón del sureste, llevamos demasiado tiempo sin ver la lluvia, y cuando aparece, va de la mano de arena del desierto o destrozando cultivos y toldos.

Pero lo peor de todo, es que en Murcia ya no hay olas de calor, sino temporadas, estamos casi en el ecuador de agosto, y nadie duda que seguiremos sudando, incluso de madrugada, hasta finales de septiembre. Pero cuidado, en cualquier momento, con un mediterráneo que sigue aumentando su temperatura, las lluvias torrenciales vendrán más crueles, más seguidas y durante más tiempo, Beniel y Orihuela tendrán que estar en alerta de nuevo.

Venir a veranear a la Región de Murcia ya no es sinónimo de buen tiempo, el turismo de sol y playa tendrá que abrirse camino en primavera y otoño, aunque será difícil, por no decir imposible, que los ciudadanos cambien sus meses de vacaciones para venir a nuestra costa.

Miren a su alrededor, sus hermanos, primos, amigos y vecinos, optan por huir de este calor asfixiante y húmedo, muchos murcianos y murcianas no dudan en subirse en su vehículo, en un tren o en un avión, y largarse a Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco o Pirineos, cuando no a conocer los países nórdicos.

Los científicos llevan años anunciando que disfrutemos de cada verano, pues cada año iba a ser peor, y así ha sido, el Mar Menor se ha convertido en una olla a presión, donde la temperatura del agua supera los 32 grados, las noches no tropicales se pueden contar con los dedos de una mano, y por si nos faltaba algo, los dermatólogos siguen avisando que la piel tiene memoria.

Aquel sueño de poder veranear a la orilla del mar, se está convirtiendo en pesadilla, aquellas tardes donde uno se refrescaba mientas la tierra seguía haciendo su viaje de rotación, ahora son tardes de sudor, sofoco y duchas.

El sueño del murciano no es irse a veranear a La Puntica o alquilar una casa en el Puerto de Mazarrón, sino hacer el descenso del Sella, hacer una ruta por el Pirineo Aragonés o apuntarse a una excursión de barranquismo en el rio Guara.

El calor, el sol sigue siendo el mismo, ya no es nuestro aliado y amigo, pero seguimos actuando como si lo fuera.