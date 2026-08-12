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Opinión | Noticias del Antropoceno

Dionisio Escarabajal

Dionisio Escarabajal

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En Buenos Aires otra vez

Peatones y tráfico en las inmediaciones del Obelisco, en la avenida 9 de julio en Buenos Aires.

Peatones y tráfico en las inmediaciones del Obelisco, en la avenida 9 de julio en Buenos Aires. / Sarah Pabst / Bloomberg

Cuando leas este artículo estaré en Buenos Aires, salvo algún acontecimiento imprevisto que nunca hay que descartar. He venido aquí por segundo año consecutivo a apoyar a nuestro pequeño equipo argentino que se está partiendo el pecho para hacernos un hueco en este mercado. Algunos de los seguidores de mis colaboraciones en La Opinión -que ‘haberlos, haylos’- sabrán que he dedicado toda mi vida profesional y empresarial al marketing inmobiliario, tanto para promotores (en América se utiliza preferentemente el término ‘desarrolladores’ y ‘desarrollos’ para las promociones). Ahora estamos en la fase de expandirnos a países de Hispanoamérica.

Ese es el motivo de haber venido a Buenos Aires. Mi empresa está presente con un stand en la Expo Real Estate de Buenos Aires y yo daré una conferencia a los asistentes interesados este jueves. Todo esto es posible (hay que reconocerlo) gracias en gran parte a las ayudas para internacionalización que concede el Gobierno regional de Murcia a través del Info.

Y estamos aquí porque el sector inmobiliario, tanto de obra nueva como de segunda mano, está mejorando vertiginosamente en Argentina desde que Javier Milei dirige el país. Y es que, con las medidas de liberalización del mercado, la disminución paulatina de la inflación y las medidas para dar garantías jurídicas a los propietarios, el aumento de la oferta de viviendas en alquiler ha sido espectacular, con la consiguiente estabilización de los precios. Es obvio que las políticas liberales consiguen este efecto, al contrario de las medidas intervencionistas y represivas características de los Gobiernos populistas, como el peronismo o el sanchismo gobernante en España, que son tal para cual en muchos aspectos.

Uno de los efectos más perversos de la inflación del peronismo para el mercado de la vivienda fue la restricción del crédito hipotecario. Los profesionales del sector esperan, como los compradores, que la estabilización financiera conduzca al aumento de disponibilidad de hipotecas. Espero estar aquí (mi empresa) para verlo. Y es que cualquier mercado inmobiliario normal es altamente dependiente del nivel de crédito hipotecario. Entretanto, disfruto estos días del invierno argentino (una pausa de la canícula murciana) y de los numerosos amigos que voy haciendo por estas latitudes.

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