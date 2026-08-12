Una borrachera sacada de La Manga

Hace dos semanas, mientras encendía el ordenador para ponerme a escribir, me encontré con la piedra angular del cine español: A tres metros sobre el cielo. En ella, Mario Casas interpreta a un motero malote que se enamora perdidamente de la niña de colegio privado, con madre rancia y padre bonachón. Ella se resiste, claro, pero ya conocen cómo acaban estas películas: te dejo la chupa, me quedo con tu pañuelo, nos enfadamos para volver después... Entre la coprofilia y la pereza, la cinta tiene cierto punto adictivo. Me quedé a verla un buen rato hasta que no tuve más remedio que volver a teclear. El filme reúne tantos clichés que se vuelve la referencia prototípica de aquella España del Mundial, con su Tuenti y sus rosarios colganderos. El viernes, con la película en la memoria, me acerqué al eterno retorno del mundo real.

Los viernes eran los mejores días del verano. Los muchachos apenas estrenábamos nuestras cuchillas de afeitar y las chiquillas le pasaban la navaja de Ockham a unos shorts de ritmo ragatanga con los que desafiaban a sus madres. Los más adelantados se atrevían con un pozal espirituoso en las tasquitas clandestinas, con nombres tan poco fiables como ‘pitufo’ o ‘radioactivo’. Terminábamos de cenar un bocata de tortilla y nos limpiábamos bien el hocico para bajar corriendo al Zoco, hacia el que se dirigían autobuses hipertrofiados de adolescentes que dejaban en el aire una nube tóxica de Invictus y Axe Dark Temptation.

El tintineo vidrioso de las botellas fraudulentas anunciaba la llegada de las hordas pubertas, que tomaban el bulevar y esquivaban el bolígrafo afilado de la policía local. Había hueco para amores, entuertos y algún que otro baño nocturno que cerraba la fiesta.

Este viernes volvieron a mí todos aquellos viernes. Una muchacha escapaba corriendo de un zagal de su misma edad. Nos pusimos en lo peor, pero al llegar, el joven nos aclaró que solo quería llevarla a la ambulancia. Ella estaba bien, solo necesitaba algo de atención, que es lo que queremos todos en lo más pobre de nuestro corazón. Cuando se vio atendida, comenzó con un numerito de manotazos, sollozos, "yo no soy así" y demás farfolla peliculera. Después, cuando consiguieron encauzarla, dos minutos después de correr los cien metros con la zancada de una plusmarquista de la RDA, fingió no tenerse en pie y se dejó caer por los suelos. Daba una mezcla de pena y ternura ver esa borrachera escénica, interpretada tan toscamente por una pobrecita embriagada de ficción que no debe de haberse topado con muchos borrachos.

Habría visto la misma película que yo. Pienso en ella y me vuelvo a poner triste. Ánimo, muchacha: mañana tú también descubrirás la ternura.