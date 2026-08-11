Así se llamó, con sólo el signo de exclamación final, una película documental italiana del año 2005 sobre la libertad de expresión en la RAI, televisión pública italiana. Viva Zapatero! Cuenta el caso ‘verace’ de una cómica a la que echaron por hacer un chiste de Berlusconi. Resulta chocante que los autores trajeran, para esta creación cinematográfica hoy absolutamente olvidada (menos mal que me he acordado yo) el nombre del presidente Rodríguez Zapatero, y nada menos que para vivarlo, en una obra se supone que contra el sectarismo del poder. Eran los años en que Zapatero era considerado Rabindranath Tagore, para los poco perspicaces.

Zapatero el del talante, y el de la resurrección del guerracivilismo. Creo que siempre ha estado un poco sobrevalorado el cine político italiano, de admirable construcción pero partiendo normalmente de presupuestos podridos por la extrema izquierda. En este caso, el hedor inocultable que emana de Zapatero, y que ya lo hacía por entonces para cualquier observador de medio pelo. No podía decirse que nuestro presidente los pillara de nuevas a los italianos en 2005, porque el hoy eminente joyero ya llevaba un año destrozando la convivencia en España. En Italia siempre han andado un poco despistados sobre sus referentes en la libertad de expresión. Gritaban ¡Gerónimo! pidiendo ayuda, en honor del mismo inquietante tipo que, en esos mismos momentos, en Venezuela, ya hacía sus pinitos como ‘policía bueno’ con los encarcelados, y torturados, y en algún caso asesinados, del bolivarianismo chavista.

Con los mismos merecimientos a favor de la libertad de expresión en la televisión pública RTVE, por ejemplo, podían dedicar los italianos, ahora, un «viva Sánchez!». Sánchez no echa a nadie de la tele que lo pueda molestar con un chiste, pero porque nadie se atreve a hacer ese chiste. Ya están comprobando en sus carnes, los turistas italianos, en qué consiste hacer enfadar al faro de las libertades de occidente (y contra occidente), e hijo putativo de Zapatero. Consiste en que se encuentran sin libertad para poder venir a España, tratados en los aeropuertos como posibles amenazas contra la seguridad del Estado español. El sinvergonzón de Berlusconi sólo los echaba de la tele, por reírse de él. Poquísimo para dónde pueden llegar los otros.

Todo movimiento de grandes masas tiene un riesgo imposible de calibrar hasta que se produce. En parte para eso existen las fronteras, una especie de mamparos que evitan corrimientos de carga en las bodegas, tan peligrosos para cualquier navío, en este caso un arca de Noé sobrecargada de viajeros, que encima aún no han asumido que al ir todos en el mismo barco son los primeros interesados en su flotabilidad y buenas condiciones para la navegación. Pero, por no saturar, no tocaba hoy hablar de los movimientos migratorios, ni en concreto de Ceuta, sino del eclipse y las migraciones internas que desatará en España, en especial hacia las regiones más favorecidas por el evento y, dentro de estas, hacia las franjas de mayor intensidad. Como el movimiento de masas resulta inmanejable, solo queda encomendarse a la providencia de cada uno y, a falta de esta, directamente a la Providencia.