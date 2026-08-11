Quedarse en fuera de juego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, a su llegada a la cena ofrecida por los Reyes de Dinamarca a los líderes que participan en la Reunión Informal de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, en el Palacio Christian VII, a 1 de octubre de 2025, en Copenhague (Dinamarca). 01 OCTUBRE 2025 Pool Moncloa y Pool Presidencia Consejo Europeo 01/10/2025. GIORGIA MELONI;PEDRO SÁNCHEZ;Pool Moncloa y Pool Presidencia Consejo Europeo / Pool Moncloa y Pool Presidencia

Mi afición al fútbol desapareció con la infancia, pero recuerdo una jugada particular que consistía en que toda la defensa de un equipo se movía coordinadamente para dejar al delantero del equipo contrario en fuera de juego. No sé si se sigue usando esa táctica. Me temo que poco, porque el efecto sorpresa era decisivo para el éxito de la maniobra y los equipos de hoy están muy profesionalizados. Pero no deja de ser un símil profundamente útil para representar en este caso lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, y al país al que desgraciadamente representa, en el caso de la invasión marroquí de Ceuta.

Simplemente el autócrata de Rabat, junto con los aspirantes a autócratas que gobiernan en Washington y Tel Aviv, nos la han jugado dejando a nuestro presidente y a nuestro Gobierno en un completo fuero de juego. Si estos personajes se han coordinado milimétricamente para dejarnos en ridículo y mostrar la inconsistencia del buenismo que Pedro Sánchez heredó de su mentor Zapatero en cuestiones de relaciones con Marruecos, el tiempo lo dirá. Pero que nos han dejado completamente en offside no admite discusión.

Coincido con este Gobierno y otros en que la política más sensata con Marruecos es el apaciguamiento, dejar que corra el tiempo y hacer control de daños cuando a nuestro vecino le da por tocarnos en las partes sensibles, que no son otras que Ceuta y Melilla. Lo que sucede es que las políticas de apaciguamiento nunca funcionan con los autócratas. Después de aceptar el Sáhara marroquí, España tiene solo una baza para jugar frente a Marruecos y es su pertenencia a la Unión Europea y la correspondiente capacidad de influencia que de ello se deriva.

Desgraciadamente, la estrategia guerra civilista del támden Sánchez -Zapatero se ha trasladado también a la política internacional, alzando la bandera palestina frente a Israel en busca de consolidar su imagen personal como líder de la izquierda. Ese desmarque del consenso europeo también le ha costado caro en esta crisis.

La Unión Europea, en un movimiento encabezado por Georgia Meloni, se ha posicionado sorprendentemente junto a Hassan, Donald Trump y Netanyahu para visibilizar nuestro fuera de juego geopolítico.