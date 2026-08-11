En esta Odisea no se folla

Christopher Nolan se ha cargado el poema de Kavafis en el que valora el viaje sobre el destino. Y esto porque deduce que el destino significa normalidad y previsible aburrimiento mientras el trayecto está abierto a aventuras, descubrimientos y delicias. Pero en la Odisea de Nolan solo hay percances y contratiempos sin un solo instante para la dicha.

El Odiseo de Homero folla mucho durante su regreso a Ítaca, y no lo hace gracias a su reconocida astucia, sino a la de las señoras empoderadísimas que va encontrando en el camino. No es un ligón de playas de islas, sino el objeto de deseo de damas que saben muy bien lo que quieren y lo que hacen. Ni él es un machista al uso —aunque, como Julio Iglesias, ‘casi fiel en el amor’ (ay, ese casi)— ni ellas unas devoradoras libidinosas, pues aunque lo parcezcan se desempeñan por enamoramiento.

Pero Nolan debe tener aversión al sexo o debe creer, como el guionista del Capitán Trueno —héroe que nunca yació con Sigrid, si bien en su caso se debía a la censura franquista— que los hombres esposados son inmunes a las tentaciones o que las mujeres libres no hacen guarreridas. Tanta misoginia le ha llevado a excluir del relato a la dulce Nausicaa, que quedó prendada de Odiseo cuando lo vio desnudo, a pesar de que lo que hubo entre ellos no pasó de ser lo que siglos después denominaríamos amor platónico.

Pero justificar que los siete años que dejó transcurrir a las faldas de Calipso se debieron a la flor de loto, que lo sumergió en el atontamiento, y no al encoñamiento es forzar demasiado las cosas. Suena al posible pretexto que Odiseo hubiera podido emplear ante Penélope para explicar una parada tan prolongada.

No digamos ya el episodio de Circe, a quien reduce a una posadera de escaso atractivo, con quien sin una relación íntima no se podría entender el comportamiento tan generoso de la embrujadora, como si ésta facilitara el acceso al inframundo a todo el que pasara por allí.

Kavafis nos dice que el gozo está en el viaje, pero en el que relata Nolan solo hay desdichas. Para esto, mejor no salir de casa.