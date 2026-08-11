Feijóo presidente y Abascal vicepresidente: el sueño húmedo del independentismo catalán y vasco

Los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en una imagen de archivo. / EFE

A Alberto y Santiago se le puede hacer muy largo lo que queda de legislatura, pero el independentismo catalán y el vasco están frotándose las manos ante la nueva oportunidad que le pude regalar la historia para alcanzar sus ansiados objetivos.

Con Feijóo al frente del gobierno de España, pero sobre todo con Abascal llevando las riendas del Ministerio de Interior, las ansias independentistas resucitarán como ave fénix.

Si hay algo que retroalimenta a quienes tienen legítimas opciones separatistas, es cuando regresan las cadenas y la censura, y el modo imperativo se convierte en la única forma verbal en cualquier negociación.

Si hay algo en lo que son maestros los independentistas —principalmente los catalanes— es en el papel de víctimas del férreo marcaje centralista, y con un gobierno donde uno de los socios no cree en las autonomías —más aún, que apuesta por la recentralización de servicios públicos esenciales—, le estarán poniendo la alfombra roja para regresar al monte. Como decía el poeta: «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus ‘banderas’ a colgar».

Si las encuestas llevan razón, dentro de poco dejaremos de hablar de Begoña, Peinado, Sánchez y hermano, Koldo y por supuesto Ayuso habrá conseguido residencia oficial en algún ático del barrio de Salamanca, y de nuevo las portadas hablarán de manifestaciones, cadenas humanas, referéndum y del artículo 155.

Algunos venimos advirtiendo que este país, teniendo una representación marginal en Cataluña y Euskadi, es simplemente ingobernable.

Abróchense los cinturones, al fondo se divisan curvas.