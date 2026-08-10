El tranvía circular, La Manga-Mar Menor, como motor de desarrollo: Por Ángel Martínez

El desarrollo de La Manga es hoy la consecuencia de lo que hemos hecho y, singularmente, de lo que no hemos hecho. Su dependencia administrativa de dos ayuntamientos dificulta grandemente la acometida de actuaciones tendentes a su pleno desarrollo desde la doble perspectiva económica y medioambiental.

Es un hecho constatado, como ya ocurrió con la creación de los ayuntamientos de Los Alcázares, en el propio Mar Menor, y de Santomera, que han contribuido decisivamente a mejorar su situación socioeconómica y, singularmente, la de sus vecinos.

La realidad confirma la necesidad de que La Manga y su entorno se conformen en un municipio para, en colaboración directa con la Administración regional, impulsar las políticas necesarias para hacer realidad ese doble compromiso económico y medioambiental.

El Mar Menor es uno de los territorios más singulares de Europa. El clima es excelente y es uno de los lugares con mayor radiación solar de España. El Mar Menor ofrece una lámina de agua de unos 130 km² y una línea de costa de más de 90 km, con una muy importante oferta de golf en su entorno y algunos desarrollos turísticos de excelencia, como La Manga Club.

El estudio realizado por la Fundación Metrópoli en el año 2010, Agencias Zero, ya aportaba un conjunto de ideas y propuestas para conformar el territorio del Mar Menor en una de las primeras experiencias del Mediterráneo en el desarrollo de espacios tecnológicos y de economía creativa sobre espacios turísticos.

Los problemas de movilidad estacional del Mar Menor y La Manga, un espacio único en Europa, constituyen un elemento característico de los meses de verano que merma la calidad de este espacio. Se sugiere plantear un sistema de transporte colectivo mediante el tranvía del mar, que constituya el principal elemento de acceso a La Manga, con un recorrido circular a lo largo de todo el perímetro del Mar Menor, interconectando La Manga en todas las direcciones con todos los municipios del Mar Menor, como se recoge en el mapa de la Fundación Metrópoli, y, a su vez, su conexión con el ferrocarril Mar Menor-Cartagena.

Este es el significado de Mar Menor Living Lab: una iniciativa para utilizar los activos naturales y los elementos de excelencia turística con el fin de convertir La Manga en uno de los destinos turísticos más singulares del Mediterráneo y en un foco de atracción de talento y desarrollo de espacios de economía creativa, atrayendo a los nómadas digitales, para los que este espacio reúne las condiciones que suelen buscar estos profesionales. El objetivo es generar empleo y riqueza utilizando los activos del territorio.

Necesitamos reinventar el futuro de este espacio irrepetible y legar a las generaciones futuras un ecosistema en mejores condiciones que el que hemos recibido. Se hacen necesarias nuevas iniciativas para impulsar un proceso de cambio y, al mismo tiempo, un turismo sostenible en un ámbito de alta calidad de vida, capaz de atraer población y actividades que buscan emplazamientos excepcionales.

La Manga precisa impulsar la construcción de hoteles, con claras ventajas tanto en su priorización como en los volúmenes edificables y en las exenciones fiscales y de las licencias de obras, a la vez que impulsar los servicios complementarios para el ocio y el deporte, especialmente para las actividades náuticas, oportunidades de transformación que deben aprovecharse plenamente.

A ello contribuirá decisivamente conformar La Manga y su entorno como municipio. Es un hecho que no puede ni debe seguir dependiendo de dos municipios, y es responsabilidad del Ejecutivo regional hacerlo realidad para poner en valor uno de los mayores activos con que cuenta la Región.

La Manga y el Mar Menor lo tienen todo para conformarse como destino y lugar de permanencia de los denominados nómadas digitales, pero tenemos que creérnoslo y actuar en consecuencia. Es una gran oportunidad que precisa, como indicaba el estudio de la Fundación Metrópoli, actuar para conseguirlo y conformarlo como un referente internacional para emprendedores digitales y para las tecnologías de la información y la comunicación.

Si queremos impulsar un modelo económico basado en la innovación y el conocimiento, debemos actuar en consecuencia, y ello implica simplificar trámites, reducir burocracia y, sobre todo, generar confianza y aprovechar todas las ventajas y oportunidades que conlleva la existencia de tres universidades y de los centros de investigación, desarrollo tecnológico y hospitalario.

La Región cuenta con una posición geoestratégica en el Mediterráneo: campos de golf, balnearios, playas y áreas de deporte y ocio que responden a cualquier demanda. A ello se suma la gran oferta histórica y cultural de Cartagena y Lorca; la religiosa, con la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz; el turismo de salud, con Archena y Fortuna; las rutas del vino y del mueble, con Jumilla y Yecla; y el conjunto cultural, comercial y de servicios de la ciudad de Murcia y sus pedanías, así como el turismo de interior, entre otros.