Un sistema VioGén más eficaz es necesario

En lo que llevamos de año, 36 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o ex parejas, según los datos del Ministerio. Las dos últimas fueron la semana pasada, en Murcia y Llanes (Asturias). De ellas, solo doce habían presentado una denuncia. Esta terrible situación ha vuelto a evidenciar a las claras que el sistema que sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez en el que esas mujeres habían confiado para garantizar su seguridad les ha fallado. Las medidas no les han protegido, en la mayoría de los casos, por no existir una correcta evaluación del riesgo. Por ejemplo, el caso ocurrido en Murcia estaba registrado como ‘riesgo bajo’ y había una orden de alejamiento, entre otras medidas de protección, que no pudo evitar la muerte.

El Ministerio del Interior mantiene un sistema basado en un algoritmo, un mecanismo que presenta puntos ciegos, y no es lo suficientemente preciso para realizar una valoración adecuada de cada caso, de ahí que sea necesario y urgente una revisión y una mejora para frenar esta lacra que azota a las mujeres en particular y a la sociedad española en su conjunto.

El Gobierno regional de Fernando López Miras ha solicitado en varias ocasiones, la última a través de sendas cartas al Ministerio del Interior el pasado mes de marzo, que los protocolos de valoración del riesgo del sistema Viogén necesitan cambios para incrementar la protección de las mujeres. Es esencial una valoración ajustada a las circunstancias de cada víctima, con el objetivo de que las medidas de seguridad aplicadas sean verdaderamente eficaces. Para ello, se hace indispensable establecer un modelo más dinámico, predictivo y eficaz.

La Región de Murcia se sumó así a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Andalucía y Galicia en la petición de un cambio de sistema. No solo lo dice el Gobierno y el Partido Popular, sino también los agentes encargados de proteger a las víctimas de maltrato, que denuncian los «múltiples fallos» en Viogén y exigen la necesidad de mejorarlo.

Estamos en uno de los años más duros en cuanto a víctimas de violencia de género se refiere. Por eso, consideramos urgente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe llevar a cabo una actualización, para adaptar la respuesta del sistema al riesgo real de cada víctima. Un nivel de riesgo bajo no puede significar una vigilancia mínima cuando haya antecedentes de violencia psicológica o control digital por parte del agresor.

Precisamente, la violencia digital la deberíamos considerar como un indicador de riesgo alto, y que este no dependa solo de la denuncia policial. Proponemos, como así se lo hizo llegar el Gobierno regional al Ministerio, que los historiales de salud mental y adicciones, así como una situación de embarazo de la víctima, puedan actuar como multiplicador automático de la gravedad del riesgo. Incluso, el Gobierno central debería poner más énfasis en la mejora de las denominadas ‘pulseras antimaltrato’ (pulsera Aliexpress), con la finalidad de eliminar las zonas de sombra. Para mejorar el sistema es preciso que se actualicen los dispositivos para evitar fallos de cobertura que generan ansiedad en las víctimas y que esté dotado de más profesionales, que puedan analizar cada caso. Es imposible que un cuestionario realizado de forma mecánica pueda detectar cualquier tipo de amenaza.

En su buen hacer, el Gobierno regional también reclamó la incorporación de alertas predictivas, esto es, que se aplique la inteligencia artificial para detectar patrones de acercamiento antes de que se pueda producir un quebrantamiento de la orden de alejamiento. Todo ello podría dar más seguridad a las mujeres y reducir su vulnerabilidad.

La Región de Murcia es un referente a nivel nacional en la lucha contra la violencia de género gracias al Pacto Regional contra la Violencia de Género firmado en 2018, con el que el presidente regional, Fernando López Miras, rubricó su firme compromiso en la lucha por erradicar esta lacra.