Otra lamentable sobreactuación del PP en materia de acogida de menores migrantes

La hipocresía de Vox en materia de migración y, en especial, en todo lo que tiene que ver con menores migrantes no acompañados, solo es comparable al grado máximo de xenofobia y racismo de sus propuestas, formuladas en función de su efecto mediático y, consecuentemente, de su rentabilidad electoral, lo que les añade un plus de vileza y perversidad inadmisibles.

No quiero decir con ello que no las aplicarían si tuvieran oportunidad, por ejemplo en un hipotético gobierno en solitario. Claro que lo harían. La cuestión es que saben que dicha oportunidad no va a presentarse ni en España ni en la Región de Murcia, al menos a medio plazo, incluido el próximo ciclo electoral con elecciones generales, autonómicas y locales.

Pero, además, aunque el mencionado gobierno monocolor de ultraderecha existiera, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, el derecho español, el de la Unión Europea y la Convención de los Derechos del Niño impedirían a Vox aplicar, entre otras, medidas como la repatriación de menores. Eso no quita para que puedan hacer la vida más difícil aún a estos menores migrantes no acompañados.

Es lo que ocurrió con los menores -migrantes y no migrantes- del Centro ubicado en la pedanía de Santa Cruz. Tras el cierre del centro por el empeño de Vox y la cobardía del PP; todos fueron reubicados en otros centros y ninguno de los menores migrantes fue repatriado o reagrupado con su familia. Esto ya lo sabía Antelo cuando era presidente de Vox y dio aquella esperpéntica y macabra rueda de prensa en la puerta del centro, y lo sabe la actual dirección de este partido, que sigue alimentando este fraude político con declaraciones tan deleznables, como las pronunciadas por el diputado nazi Figaredo.

Luego está la actitud del PP, que se mueve entre una ambigüedad mal calculada y peor expresada y una esquizofrenia discursiva que va desde el fascismo cañí de Ayuso a la moderación institucional de alguna portavoz parlamentaria, que sabe que no pueden incumplir la ley, pasando por el ridículo de la consejera Ruiz con aquel «ha sido un error, no volverá a ocurrir».

Así, cuando se producen crisis como la reciente de Ceuta, todo este repertorio político del esperpento se reactiva opacando el derecho nacional e internacional, el humanismo más necesario y hasta el sentido común más elemental.

Lamentablemente, esta actitud del PP no va a cambiar y volverá a repetirse en cada crisis migratoria que tenga como protagonistas a menores no acompañados, incluso aunque el Tribunal Constitucional falle finalmente en contra -que lo hará- de los recursos interpuestos por distintas comunidades autónomas, entre ellas Murcia, contra el procedimiento de reparto establecido mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Un procedimiento, por cierto, que demuestra ser una herramienta útil y necesaria para hacer frente a emergencias humanitarias como la ocurrida en Ceuta tras la entrada masiva de personas por la frontera de la ciudad autónoma.

Que exista un mecanismo garantista de acogida de los menores migrantes, como el impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y aprobado mediante la reforma del citado artículo 35, coordinado por el Estado y basado en la implicación y corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas, constituye un acierto de nuestra legislación del que deberíamos sentirnos satisfechos.

Ahora, corresponde al Gobierno regional del PP estar a la altura de las circunstancias y gestionar sus competencias de protección y tutela de los menores bajo su responsabilidad con diligencia y eficacia, diga lo que diga Vox.

Por cierto, Fernando, si después de tantas y lamentables declaraciones por parte de tu partido y tu Gobierno, resulta que finalmente de lo que se trataba era de exigir al Ministerio mayor financiación para afrontar esta contingencia, quizá sea un buen momento para replantearse la supuesta ‘necesidad’ de regalar veinte millones de euros anuales a las rentas más altas de esta región mediante la bonificación del impuesto sobre el patrimonio.