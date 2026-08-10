Crónicas marcianas: Marte es la Tierra

No es tarea fácil conquistar una civilización, borrar toda imagen de su ser, aniquilar a sus habitantes e instaurar una copia empeorada y aumentada del hogar donde nacieron los conquistadores. La humanidad ha realizado semejantes hazañas una y otra vez. Bradbury pensó que, en el caso de que alguna vez nos lanzáramos hacia la expansión interplanetaria, nada impediría repetir el mismo patrón.

Marte ha sido colonizado. Sus habitantes crearon una prodigiosa civilización, avanzada en su tecnología; era, sin embargo, muchísimo más dotada aún para las creaciones del espíritu. Los colonos humanos la exterminaron; su sola presencia ya era una amenaza, pero además eran portadores de virus desconocidos que aniquilaron a los marcianos. Su civilización se convirtió en el confuso recuerdo de un sueño del que ni siquiera cabe estar seguro si se ha soñado. La obra muestra cómo la humanidad avanza sobre las ruinas de Marte. Pero no puede decirse que vaya a nacer una nueva civilización, algo que sea distinto y mejor de lo que alumbró la Tierra.

Muy al contrario, al igual que los pioneros habían introducido enfermedades terrícolas, introdujeron también todos los males de la civilización en la que habían nacido. Sobre Marte triunfaron el materialismo, el exceso consumista y la frialdad material. El final de la civilización humana llega también por su propia mano, cuando la vida en la Tierra desaparece en medio de una confrontación nuclear: la última guerra mundial. Marte se despuebla casi en su totalidad cuando los colonos buscan solidariamente unirse al destino de la metrópoli. La de Bradbury hubiera sido una tesis devastadora: la incapacidad de los hombres para liberarse de un destino funesto que les impulsa a la autodestrucción. Pero hay lugar para la esperanza, y algunas familias desperdigadas pasean al final, absortas pero tranquilas, sobre las imponentes ruinas de dos civilizaciones milenarias.