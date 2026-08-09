Los Presupuestos pueden esperar

¿Tiene el Gobierno regional interés en aprobar los Presupuestos? Podríamos responder que interés sí, pero es más dudoso que tenga la intención. A final del curso político no había movido un dedo al respecto, al menos no había dado señal a Vox, pieza parlamentaria imprescindible, a no ser que pretenda apoyarse en los dos disidentes de ese partido, lo que le produciría dolores de cabeza a futuro.

Es curioso que, sin embargo, Vox haya emitido ya sus condicionantes, prueba de que está esperando al PP para hacerle firmar idénticos compromisos a los que lo ha sometido en las cuatro Comunidades en que cogobiernan. Esto es precisamente lo que pretendería eludir López Miras, poco predispuesto a claudicar en el inicio de la campaña electoral, que toca a partir de septiembre. Desde que ambos partidos rompieron la coalición gubernamental, el presidente es consciente de que el último curso de la legislatura transcurriría con el presupuesto prorrogado, y tal vez no quiera esforzarse en un intento vano que resultaría probablemente un fracaso. Dispone, además, de la cobertura de Pedro Sánchez, quien ni siquiera ha presentado un proyecto a lo largo de su mandato, de manera que el PSOE carece de autoridad moral para hacer de la cuestión un drama.

Por si fuera previsible que el último tramo de Gobierno no se presta a pactos, pues es cuando las fuerzas que pueden armarlos tienen más interés en extremar los matices que las diferencian, el asunto candente de la acogida de menores inmigrantes por el reparto de los registrados en Ceuta abunda en la imposibilidad del acuerdo con Vox. El PP ha anunciado, al menos de boquilla, que cumplirá la ley al respecto, pero los abascales no entienden otra ley que la literalidad de lo fimado en los distintos Gobiernos regionales. En el caso de Murcia, donde no existe coalición gubernamental, las imposiciones de Vox son aún más delirantes, pues en caso de que el Gobierno regional incumpliera la ley de acogimiento por imposición de otro partido solo sería responsable del desacato el que gobierna.

Da, pues, la impresión por los indicios que hasta ahora se manejan, es que el Gobierno popular, de una u otra forma, va a dejar pasar el trámite de los presupuestos para evitar así la contaminación de Vox, y a tirar millas. Interés en aprobarlos, sí: intención, relativa.