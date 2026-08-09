Inmigración, eclipse y textos bíblicos

Una locura. 35 mujeres asesinadas por sus parejas en España en lo que va de año. Qué horror. Y estamos en la semana 32, es decir, más de un crimen machista a la semana. Dos de ellos en esta Región nuestra.

Música. Charlo un rato con el catedrático de Música de Cámara Gabriel Lauret y lo felicito por los artículos que está escribiendo en este periódico haciendo divulgación de su tema porque me parecen muy buenos. Él, que es un magnífico violinista, está acercándonos al personal que lo leemos algo de la vida y la obra de los grandes compositores. Además, leerlo a él me trae magníficos recuerdos de hace años, cuando su padre, Quico Lauret, Ramón Alonso Luzzy y yo con nuestras respectivas esposas, nos reuníamos a cenar. Una vez vimos y escuchamos un concierto con gran orquesta en la tele de mi casa dirigido por el tío de Gabriel, el inolvidable Benito Lauret. Mucho para recordar.

Extranjeros. Me gustaría avisar aquí a aquellos que miran a los no españoles con una cierta molestia, como si les fastidiara ver en el supermercado, a su lado, a una señora más negra que mi corazón comprando pollo, o a un hombre con la piel blanquísima y el pelo rojo con tres botellas de vino tinto en el carrito, o a una señora con túnica y pañuelo a la cabeza con una bolsa hasta arriba de productos de limpieza, etc., digo que me gustaría recordarles que el 20% de los que vivimos en esta Región son extranjeros, es decir, de cada 5 habitantes de Murcia uno ha nacido donde le ha dado la gana, pero fuera de España.

Ley. Cada miércoles quedo con un amigo a tomar café y charlar un rato. Tenemos un acuerdo que también mantengo con otros parientes y personal cercano: los cinco primeros minutos de conversación pueden ir de la salud, de contarnos la última visita al especialista correspondiente, o de lo bien que nos sientan las pastillas verdes o el resultado del último TAC. Pero inmediatamente se deja el tema y se habla de libros o de política, de religión o de historia, inclusive de filosofía. Pero, el primero que interrumpa para decir que ahora le duele la pelvis se la carga.

En la terraza de una cafetería. Una pareja de edad media le pide a la camarera dos aguas con gas. El hombre dice: "Por favor, ponle al mío una rodaja de limón". La camarera (muy seria, como disgustada por lo barato de lo que piden), le dice: "Lo siento, no tenemos limones". La mujer exclama: "¡¿No me digas que en Murcia no tenéis un limón?!"

Libro bueno. Estoy leyendo un libro un poco tocho pero muy interesante. Se llama La Biblia desenterrada, y es de la editorial Siglo veintiuno. Es un estudio de los orígenes de los textos sagrados basándose en los hallazgos arqueológicos que se han producido en los lugares donde se desarrollaron los hechos que se narran. Y resulta muy sorprendente lo que se dice ahí, se lo aseguro.

Caro fútbol. El Madrid ha pagado 125 millones de euros, la cama aparte, por un jugador africano de 19 años de nombre Diomande . Qué negocio será este del fútbol que pueden pagarse esas cantidades. Y Vinícius al final también se queda. Se conforma con que le paguen 24 millones y no 30 como a Mbappé. Qué mundo, ¿verdad?

Serie. Creo que puedo recomendarles una serie que he comenzado a ver. Se llama Dalgliesh y es británica. Yo no sé qué pasa con las series inglesas, escocesas, etc., pero es que les salen de cine, valga el término. Esta va de un policía que investiga casos, que está más visto que el Tbo, pero le saben dar un estilo que tiene calidad. Hay otra cosa que ellos hacen siempre en estas cosas policiacas, y es que ponen al frente a buen actor o a una buena actriz, ambos ya mayores y feos, pero de ayudantes siempre hay una mujer joven y guapa o un joven guapico. Esta además tiene una ambientación muy especial e interesante.

Con filtro. Ya he comprado las gafas para ver el eclipse. De momento somos 11. Supongo que todos ustedes lo sabrán ya, pero, por si acaso: no se pueden hacer fotos si el teléfono o la cámara no están preparados para esta circunstancia, es decir, si tienen los filtros indicados. Se queman, al igual que se quemarían nuestras retinas si no nos ponemos las gafas indicadas.