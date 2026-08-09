Elegir entre el barro del ático o la tragedia de Ceuta es elegir entre lo anecdótico y lo grave, así que elegiremos Ceuta porque, a diferencia de la oficina, luego residencia oficial, luego simple residencia, luego inmueble a la venta y eso hasta el día de hoy, sin saber seguro lo que pasará mañana, con Ceuta tenemos algunas cosas ciertas. La primera de ellas, que entraron alrededor de 70.000 personas desde el lado marroquí y a nado desde las playas, y la lista de muertos va ya por 141. La causa primera que motivó ese incidente fue un movimiento de redes sociales, sin tener muy claro cómo pudo llevarse a cabo sin la anuencia, siquiera pasiva, del lado alauita.

Aquí hay varias preguntas que todavía no han sido del todo contestadas. ¿Lo de las boyas en las bahías de Ceuta se les ha ocurrido ahora o cuando leyeron la sentencia del Supremo sobre «elementos de contención físicos», como me sucedió a mí? Y si es así, ¿por qué han tardado tanto? Otra cosa: ¿el CNI sabía algo de esto? ¿Sabía su dimensión, claramente superior a los 10.000 del último incidente de 2021? ¿Lo informó correctamente? ¿El dispositivo que había en Ceuta podría haber manejado un incidente como el de 2021? Porque si era así y la amenaza no se contabilizó, el Gobierno podría pensarse preparado; pero si se avisó de que era mayor, entonces Marlaska debería dimitir, puesto que en él reside la responsabilidad.

Sigo con las preguntas. El informe del Congreso de EE UU del 30 de abril afirma que Ceuta y Melilla son «territorio marroquí administrado por España» e insta a negociar su estatus, destinando 40 millones de dólares en ayuda militar a Marruecos. Sabiendo esto, ¿los dirigentes del PP y de Vox dijeron algo al embajador estadounidense el 29 de mayo, o qué piensan de ser tan cercanos a una administración hostil a España? ¿Han hablado PP y Vox con sus homólogos europeos para reprocharles la barbaridad de la carta encabezada por Meloni? Por cierto: ¿el que Vox haya llamado «llorica» al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene algo que ver con la cercanía de Santiago Abascal con Israel, que se ha lanzado en tromba a poner en duda esa misma soberanía española?

¿Se va a cambiar la política hacia Marruecos? Lidiar con un vecino que desatiende la vida de sus ciudadanos y tolera a las mafias es complejo, más aún cuando se depende de él como dique migratorio. Sin embargo, la misma vía que genera la amenaza, las redes sociales, puede servir para desactivarla, ofreciendo información rigurosa y constante directamente a la población marroquí.

El Gobierno tiene una oportunidad de oro devolviendo solemnemente y con amplia cobertura los cadáveres identificados a nuestro vecino. Tras su horrible muerte por ahogamiento o aplastamiento, sin que se disparase una sola bala española —lo cual es también un éxito—, manifestar en ese acto la consternación por esta pérdida de marroquíes en suelo extranjero demuestra el lamento del pueblo español y deja claro que no tuvo nada que ver. Con ese acto se consigue la mejor bofetada, que es la que no se da y deja en evidencia al que debería recibirla, ante los propios ciudadanos marroquíes, que ahora tienen elecciones.