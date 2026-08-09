Abascal recibe en El Pardo al Presidente de Andalucía (Mohammed Amraní) a la Presidenta de Ceuta (Fátima Alaoui) y al Rey de Marruecos Moulay Hassan.

Abascal pide la militarización de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel" / L. O.

España acaba de ganar su cuarta estrella, Lamine Yamal, con 38 años y en sus quintos mundiales, ya puede ser considerado el mejor de la historia, tres mundiales en cinco participaciones, supera incluso al legendario Pelé. Han pasado veinte años desde que tras ganar aquel mundial de EE.UU., una avalancha de gente (unos 70.000) cruzara e ‘invadiera’ la ciudad autónoma de Ceuta, aquellos 150 muertos que devolvió el mar mediterráneo a las orillas de la playas ceutíes y marroquíes, ya solo forman parte de los libros de historia.

Hoy, 7 de agosto de 2046, se volverá a repetir la historia, si en el año 1975, era el Dictador (Generalísimo, como le gusta llamar al Presidente Abascal a Franco) en los Acuerdos de Madrid, entregaba España a Marruecos el Sáhara español, este año está a punto de firmarse la cesión de Ceuta y Melilla al Reino de Marruecos, tras más de veinte años de negociación y cinco de compartir la soberanía de estas dos ciudades con el país africano.

Y es que el mundo hace tiempo que cambió, la fotografía del combinado español en la final contra Países Bajos, ya llevan los antiguos holandeses, cuatro finales perdidas, dos de ellas con España, es la imagen real de la España actual, donde todos, salvo el entrenador, son hijos y nietos de aquellos inmigrantes que tanto temíamos.

Hoy en día, que tu médico se llame Kevin, que la profesora de tu hija se apellide Kovalenka, o que la novia de tu hijo sea de origen subsahariano, forma parte de la cotidianidad del paisaje social.

Por eso, a nadie extrañó que el nuevo Presidente de la Junta de Andalucía, Mohammed Amraní, nacido y criado en Granada, y con un maravilloso acento andaluz, ganara las elecciones en la comunidad autónoma vecina, sobre todo después de liderar aquella marea negra en favor del cierre de fronteras, tal y como lleva ocurriendo en Europa desde hace más de cinco años.

Tanto Abascal como Amraní, coinciden en que la mejor manera de proteger a nuestro país, del éxodo que está produciendo la sequía mundial que azota África y parte del sureste español, es poner los medios físicos y humanos necesarios, para que aquel episodio ocurrido en Ceuta en aquel verano del 2026, no vuelva a ocurrir en Murcia, Málaga o Almería.

A partir de unos días, Ceuta y Melilla dejarán de pertenecer al Reino de España, donde la Reina Leonor y su marido, han iniciado un viaje oficial por los EE.UU. donde su Presidenta electa, Alexandria Ocasio-Cortéz, que le ganó las elecciones a Donald Trump Junior, acaba de ser cumplir medio año al frente del segundo país más poderoso del mundo detrás de China.

¡Ay, si Trump Senior levantara la cabeza!