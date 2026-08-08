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Opinión | LOS IMPRESCINDIBLES

José Antonio Molina Gómez

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Solaris: Más allá de los límites del alma

Más allá de los límites del alma

Más allá de los límites del alma

Solaris es una novela diferente sobre la vida inteligente fuera de la Tierra. Está felizmente libre de tópicos y ataduras donde sólo se reproduce una imagen narcisista de la humanidad a través de avatares humanoides y antropomorfos que no son sino parodias de nosotros mismos.

Lem busca algo distinto. La estación espacial Solaris orbita alrededor de su planeta epónimo. Sus tripulantes contemplan un mundo oceánico que, aparentemente, no es ni líquido ni sólido; asemeja un sistema sanguíneo o un complejo circuito linfático en permanente cambio, con un aspecto caleidoscópico. Deshabitado y carente de vida, no hay siquiera un organismo microscópico que pueda ser saludado como una entidad familiar.

Y sin embargo, Solaris está vivo. Existe y es consciente de su propia existencia y de la existencia de los otros. El océano que forma el planeta interactúa conscientemente con los seres humanos durante el sueño. La tripulación está enloquecida, paranoica, rehúye el descanso. La situación es insostenible cuando el héroe de esta historia desembarca en la estación para averiguar qué está sucediendo y restaurar la psique de los maltrechos cosmonautas. Pero él mismo cae en las redes del enigma, se sumerge en el hechizo de Solaris y en el mundo que este le ofrece. Mientras la estación describe aquella órbita —convertida más que nunca en un círculo vicioso del que no se puede escapar—, cobran vigor y renacen todos los recuerdos olvidados, todas las experiencias y sentimientos reprimidos, las deudas pendientes con los seres queridos y con uno mismo.

Solaris ofrece una duplicación de la propia vida que es, a la vez, una oportunidad para superar la incomunicación humana, los límites del conocimiento y la culpa, permitiendo el encuentro con los seres queridos y la obtención del perdón.

La existencia se vuelve plena, cobra sentido, tiene equilibrio y el alma humana halla consuelo, aunque sea en medio de un espejismo, de un elaborado simulacro de uno mismo.

Acaso la vida sea sólo una alucinación envuelta por el espacio infinito y vacío.

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