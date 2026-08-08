Contra los menores

Me pregunto yo, desde mi ignorancia, qué les pasará a los de ultraderecha con los chiquillos y las niñas, es decir, con los menores que llegan medio ahogados nadando a nuestras costas o muertos de hambre y de sed después de pasar unos días en una barca, en medio de un mar que se ha llevado ya para el fondo a miles de seres humanos. ¿Qué les pasará dentro de sus cabezas cuando ven a estos críos para ir contra ellos de ese modo?

Uno de sus últimos logros, para el que han dedicado todos sus esfuerzos políticos y de los otros, ha sido conseguir que el Gobierno de Aragón les quite a estos menores de su comunidad los 17 euros semanales que les daban para sus gastos. Ustedes imagínenlo: unos políticos, hombres y mujeres elegidos para ser diputados o concejales, o lo que sea, a fin de que se dediquen a mejorar nuestras vidas, dedicando sus esfuerzos diarios, hasta conseguirlo, a que dejen de darles esos 17 euros a los chavales y a las chicas extranjeras. Y, para hacerlo más humillante, les mantiene esta propina a los compañeros españoles tutelados por la misma administración. Eres español, toma, 17 euros; eres nigeriano, que te vayan dando, chaval.

Creo que está claro que esta decisión no se ha tomado para equilibrar el presupuesto de Aragón, sino sencillamente para que estos políticos se alimenten el espíritu y lleven adelante sus ideas. Y, fíjense, no estoy seguro de que lleguen a sus casas y les digan a sus hijos: «Vuestra madre (o vuestro padre) ha conseguido hoy un gran éxito político: les hemos quitado los 17 euros a los chicos y chicas menores extranjeras», pero ¿quién sabe?, yo es que de psicología ando muy flojo.

Y ahora tenemos el tema de Ceuta y Melilla, un horror que, al menos yo, no puedo entender, sobre todo en lo que se refiere a la actitud de Marruecos en este suceso. No voy a ahondar aquí en la relación de las distintas versiones de este tema (la amenaza de Trump, la visita del presidente Sánchez a Argelia, la reivindicación territorial marroquí, etc.) porque ya está más que escrito y publicado, pero no debemos olvidar que la lista de fallecidos va por encima de los 140 entre las aguas de Marruecos y las españolas, es decir, que ahí está la auténtica tragedia, en esas muertes de gente joven que nunca se habrían producido si los gendarmes marroquíes hubieran estado en su sitio impidiendo esa locura.

Ya han regresado a Marruecos casi todos los adultos y el resto de mayores que quedan pedirán asilo o ya se verá qué pasa con ellos. Pero hay más de mil niños y niñas a los que las leyes españolas protegen y que han de quedarse en España y ser repartidos por las comunidades autónomas. Y, nada más saberlo, nada más oír hablar de niños, verlos en fotos, pensar en ellos, todo Vox se ha levantado en armas. «Si admites tu cuota de menores no te aprobaremos los presupuestos»; «despídete de la Presidencia que a partir de mañana te dejamos clavado en todas las votaciones». Insisto en ello, ¿qué les pasa a estos políticos con los niños y niñas, con los menores en general, más o menos morenos, eso sí, pero seres humanos necesitados de ayuda porque no tienen absolutamente nada, porque están solos aquí, sin familia alguna? ¿Qué les han hecho a ellos estos chicos?

Sean miles o no lo sean, España es grande y repartirlos entre las diecisiete comunidades no debería significar nada más que lo que es, algo de lo que hay que ocuparse políticamente porque la ley dice que así se haga. Y tendrá sus complicaciones, y hará falta gestionar el tema y buscar las debidas soluciones, pero lo harán bien. No todos somos iguales.