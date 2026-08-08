Diario estival de un chico otoñal

Este accesorio de seguridad muy bien pudiera ser la frontera de Ceuta. / L. O.

SUEÑO. Cuento las horas, los minutos y los segundos esperando ansioso la llegada del otoño. Es tal la ansiedad que duermo con la trenca y la boina puestas soñando con una ráfaga de aire fresco.

NOVEDAD. Siempre se descubre algo nuevo. Nunca había visto niños con barba y alopecias triunfantes.

TIEMPO. Envejecer nos es otra cosa que el preludio del adiós. La naturaleza, siempre sabia, nos prepara para el obligado óbito.

ELECCIÓN. Es lo que expelimenta un oliental al vel una película polno.

YATE. Este año aún no me he bañado. El año pasado se me pinchó el yate y no tengo la energía suficiente para inflarlo con los pulmones. Me he vuelto de secano, sin yate no soy nadie.

INSISTENCIA. Insisto en que Pedro Sánchez debería de tener un yate oficial, Franco tenía el Azor y Juan Carlos el Fortuna. Sería una forma de darle trabajo a la flota dándole escolta. Pedro no puede ser menos que otros líderes mundiales que lo poseen. Pasar las vacaciones encerrado en La Mareta puede llegar a ser aburridísimo.

BONDAD. El buenismo sólo conduce a la perdición. Aquí nadie se ha enterado que 50 o 70 mil migrantes estaban cruzando la frontera por Ceuta. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

IMPERIO. Durante muchos años se defendieron los romanos de germanos y eslavos, levantando atrincheramientos a lo largo del Danubio y del Rin. Pero con el tiempo, los inquietantes vecinos se fueron infiltrando suavemente. Les dieron tierras convirtiéndose en colonos romanos. Aquí, ahora, se les da un teléfono móvil, una manta de la Cruz Roja y una paga.

INVENTO. Estoy preparado para ver el eclipse solar. Me pondré las gafas de bucear a las que he pegado papel de celofán negro. No sé si llegaré a verlo.

AROMA. Oler a sardinas está de moda. Todo un signo de distinción en el estío en ambientes sofisticados, tales como guateques, partys y recepciones palaciegas. Oliendo a sardinas tu presencia no pasará desapercibida.