“Sois todas una putas” ¡Viva España!

Esta frase, a la que habría que añadir una bandera de España con el Águila, es la que mi hija me enseñó, asustada, cuando recibió por las redes sociales un comentario de un chaval de quince años que quería salir con ella y que mi hija le había dicho que ni por asomo.

Antes de denunciar el hecho a la policía, al conocer quién era, entendí que el primer paso era hablar con su padre para ponerle al tanto de lo que su hijo le había escrito a mi hija.

¿Mi hijo ha escrito esto? qué cojones tiene mi hijo.

De ahí me fui directamente a poner la denuncia.

Afortunadamente de esto hace ya algo de tiempo, pero la situación en la juventud ha ido a peor, basta con ver lo que circula por el mundo de las redes sociales para entender que una parte importante de la juventud ni se inmuta con la muerte de una mujer a manos de un hombre.

Y es que en violencia de género, el dogma: ‘conmigo o con nadie’, está más interiorizado de lo que la sociedad cree.

¿Cuánto habrá sufrido ese hombre para haber matado a esa mujer?

Esta pregunta no es un chiste ni una ocurrencia, es la frase de un hombre que estaba junto a mí en la playa, con su sombrilla, su nevera y sus hijos rebozados en la orilla, al leer en su móvil la noticia de que un hombre había matado a sartenazos a su pareja.

La mujer de este individuo no solo ni se inmutó, sino que empezó a reír a carcajada limpia.

La prueba del algodón de que vamos en materia de violencia de género como los cangrejos, es la decisión de la Junta de Andalucía de poner en manos de la extrema derecha, VOX, el complejo y difícil mundo de la violencia machista. Dice el sabio y rico refranero español: ‘Nunca pongas al zorro a cuidar de las gallinas’, salvo que quieras matarlas a todas.

Esta semana han sido dos mujeres, una aquí, en nuestra tierra, y otra en Llanes (Asturias), donde un ya ex guardia civil, ha asesinado con la pistola de un ex compañero, a su pareja, también perteneciente a la benemérita.

Desde que tenemos registros, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, casi 1.400, supera y con creces el número de muertos provocado por la infame y banda de asesinos criminales de ETA en toda su historia, 853. Hay motivos y datos para pensar que poner en manos el problema de la violencia de género en alguien que la niega, es la madre de todas las violencias.