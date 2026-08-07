Los delincuentes también esperan el verano... y no para descansar

Hay una imagen que se repite cada verano. El coche cargado hasta arriba, las maletas preparadas, el GPS marcando el destino y esa sensación de libertad que solo proporcionan las vacaciones. Durante unos días dejamos atrás el reloj, el trabajo y las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, mientras nosotros desconectamos, hay quienes permanecen muy atentos. Para los delincuentes, el verano también es temporada alta.

No es casualidad que los meses estivales concentren un aumento de robos, hurtos y estafas. Las ciudades cambian de ritmo, miles de viviendas quedan vacías y las zonas turísticas se llenan de personas relajadas, muchas de ellas pendientes únicamente de disfrutar. Es precisamente esa relajación la que, en demasiadas ocasiones, se convierte en la mejor aliada del delincuente.

Existe una falsa sensación de seguridad que aparece cuando estamos de vacaciones. Pensamos que «a nosotros no nos va a pasar», que dejar la mochila unos minutos sobre la arena mientras nos damos un baño no tiene importancia, que el bolso apoyado en la silla de una terraza estará seguro o que anunciar en redes sociales, en tiempo real, que estaremos dos semanas fuera de casa es simplemente compartir nuestra felicidad con amigos y familiares. Sin embargo, la realidad demuestra que los pequeños descuidos suelen tener grandes consecuencias.

Los delincuentes no suelen actuar por casualidad. Observan, esperan y aprovechan el momento oportuno. Saben identificar perfectamente quién está distraído, quién deja el teléfono móvil sobre la mesa mientras paga un café o quién guarda la cartera en el bolsillo trasero del pantalón caminando entre una multitud. No necesitan violencia ni grandes planes; les basta con unos segundos de descuido.

Algo parecido ocurre con las viviendas. Mientras muchos dedican semanas a organizar las vacaciones perfectas, apenas invierten unos minutos en pensar cómo protegerán su casa durante su ausencia. Cerramos la puerta convencidos de que todo quedará igual hasta nuestro regreso, pero olvidamos detalles tan sencillos como la posición de las persianas, permitir que el buzón rebose de publicidad o comentar delante de cualquiera que estaremos fuera durante quince días. Son pequeñas señales que, unidas, terminan enviando un mensaje muy claro: aquí no hay nadie.

La seguridad doméstica no depende exclusivamente de contar con una alarma de última generación o una puerta acorazada. La prevención comienza mucho antes. Consiste en dificultar el trabajo del delincuente, en hacerle pensar que esa vivienda no será un objetivo fácil. Un temporizador que encienda alguna luz por la noche, un vecino que recoja la correspondencia o unas persianas parcialmente abiertas pueden ser mucho más eficaces de lo que imaginamos. En seguridad, muchas veces la diferencia está en los pequeños detalles.

Pero si hay un escenario donde el delito ha evolucionado de forma espectacular es Internet. Hace años, el timo del tocomocho o la estampita eran casi una curiosidad popular. Hoy siguen existiendo, pero han encontrado un poderoso aliado en el mundo digital. Reservas vacacionales falsas, anuncios irresistibles, enlaces fraudulentos, supuestos descuentos exclusivos o mensajes que aparentan proceder de bancos y empresas de transporte forman parte del día a día. El estafador ya no necesita acercarse a la víctima en una plaza; ahora puede hacerlo desde cualquier lugar del mundo y llegar a miles de personas con un solo clic.

Quizá por eso nunca ha sido tan importante recuperar algo que parece estar perdiéndose: el sentido común. Desconfiar de aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Comprobar antes de pagar. Verificar antes de facilitar datos personales. Pensar durante unos segundos antes de hacer clic. La tecnología ha avanzado muchísimo, pero el mejor antivirus sigue estando entre nuestras propias orejas.

Hay otro aspecto que rara vez recibe la atención que merece: la educación en seguridad de los más pequeños. Enseñarles a memorizar un número de teléfono, a identificar a un agente de policía si se pierden o a no aceptar nunca la invitación de un desconocido son enseñanzas tan importantes como aprender a montar en bicicleta. Además, conviene desterrar esa vieja costumbre de utilizar al policía como una amenaza para corregir comportamientos infantiles. La Policía debe representar protección, confianza y ayuda, nunca miedo. El día que un niño se encuentre perdido necesitará buscar precisamente ese uniforme. Nunca digas a un niño: «Pórtate bien o te lleva el policía».

Y tampoco deberíamos olvidar la seguridad vial. Las vacaciones comienzan realmente cuando llegamos al destino, no cuando salimos de casa. Las prisas por empezar a disfrutar siguen siendo responsables de demasiados accidentes. Conducir descansado, planificar el viaje, revisar el vehículo y, sobre todo, no mezclar alcohol y conducción continúan siendo recomendaciones tan sencillas como imprescindibles. Ningún destino merece correr un riesgo innecesario.

Por desgracia, a veces todas las precauciones resultan insuficientes y el delito termina produciéndose. En esos momentos la serenidad es casi tan importante como la propia actuación policial. Si al regresar a casa encontramos la puerta abierta o forzada, la peor decisión posible es entrar para comprobar qué falta. Preservar la escena y avisar inmediatamente a la Policía puede marcar la diferencia entre resolver un robo o perder pruebas fundamentales para identificar a sus autores.

Vivimos en una sociedad cada vez más conectada y, paradójicamente, más confiada. Nos hemos conectado a las máquinas, pero hemos desconectado de las personas. Compartimos dónde estamos, lo que hacemos y cuándo volveremos sin pensar que esa información también puede llegar a quien nunca debería conocerla.

Las vacaciones están hechas para descansar, descubrir nuevos lugares y acumular buenos recuerdos, no denuncias ni trámites con el seguro. Bastan unos minutos de planificación para reducir enormemente los riesgos. Porque la verdadera tranquilidad no la proporciona únicamente el destino elegido, sino la certeza de haber hecho todo lo posible para proteger aquello que dejamos atrás.