La culpa es de Pedro Sánchez

Todas nuestras desgracias tienen un culpable: Pedro Sánchez. Hace años, nuestro vía crucis respondía al nombre de Zapatero. Siempre hemos encontrado en los gobiernos socialistas nuestra manera de engañarnos a nosotros mismos, todo vale menos reconocer nuestra incompetencia e incapacidad.

Financiación: La culpa de que no tengamos una nueva financiación autonómica responde a los intereses espurios de Sánchez y sus secuaces catalanes. Si M. Rajoy en siete años, cuatro de ellos con mayoría abrumadora no movió una coma de la ley de financiación, fue por culpa de la herencia de Zapatero.

Portmán: Si no se regenera la bahía a la carta, no es por culpa de años de dejadez y miserias, ni porque haya informes técnicos que no avalen abril la bahía a cielo abierto con el consiguiente peligro que ello conllevaría, y mucho menos porque nadie aporta una solución a donde depositar más de dos millones de camiones de gran tonelaje con residuos tóxicos, sino porque el Perro de Sánchez nos quiere joder la fiesta.

Mar Menor: Jamás el estado había invertido tanto en la que era nuestra joya de la corona turística, jamás una ministra (Rivera) había visitado tanto nuestra ‘laguna’, en cambio, todos los males del Mar Menor tienen nombre y apellidos para la industria agroalimentaria, dueña y señora de las tierras adyacentes. Si Tejerina (ex ministra del PP en la época de M. Rajoy) no visitó ni una sola vez el Mar Menor, no era por ganas de solucionar el problema, sino porque mejor taparse los ojos y la nariz y como decimos en la huerta ‘patá p’alante’ y que corran otros.

AVE: Si tenemos una tren de alta prestación pero de baja velocidad, que para ir a Madrid vamos haciendo eses como si estuviéramos pedos, no es por culpa de aquel cuarteto de cuerda (Zaplana, Valcárcel, Bono y Cascos) que nos engañaron como a gilipollas, sino porque Pedro Sánchez no nos puede ni ver llegar a Atocha como dios manda.

Agencias Estatales: Por no darnos no nos dan ni los buenos días cuando pedimos para la Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia, sea la sede de una Agencia Estatal, y en vez de hacérnoslos ver, lo fácil, lo simple, lo que siempre hacemos es decir lo mismo que cuando un hijo le dice a su madre: ‘El profesor me tiene manía’.

Infraestructuras: Nadie, salvo los conductores que la utilizamos, somos conscientes del esfuerzo económico y técnico que ha supuesto abrir la autovía que une Archena con la autovía a Andalucía y el noroeste murciano, pero lo único que se nos ocurre aquí, es pedir de manera inmediata y en 48 horas, que esté ya terminada la que uniría Santomera con Andalucía, en cambio, somos incapaces de dar solución a la Murcia sobresaturada, esa que en el año 2026, aún tarda en hacer los apenas veinte kilómetros que hay hasta Beniel, más de 45 minutos en primera y segunda.

Aeropuerto de Corvera: Queríamos que se llamara De la Cierva, y al final ha sido la pedanía murciana, que está a más de veinte kilómetros y con casi cuatro mil habitantes, y no tiene ni ayuntamiento, la que ha terminado dando nombre a un aeropuerto que sigue siendo residual en el número de vuelos y pasajeros. Eso sí, el aeropuerto de San Javier sigue ahí, añorando aquellos maravillosos años. Pero la culpa de los datos que ofrece ‘el de Corvera’, es como no, de Pedro Sánchez, verdadero impulsor e ideólogo de este capricho de la naturaleza, que según el entonces emperador Valcárcel, no nos costaría un puñetero euro.